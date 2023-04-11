Апрель, 10 в 22:37

В понедельник, 10 апреля, в центре Москвы прогремел взрыв. Громко было на Миусской площади возле здания Общественной палаты РФ.

Как сообщают росСМИ, очевидцем стал местный житель, сразу после взрыва он увидел дым.

На месте взрыва, в трех метрах от жилого дома, образовалась воронка глубиной 30 см и диаметром 20 см. Впоследствии на место происшествия прибыли экстренные службы.

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По данным специалистов, причиной взрыва якобы стало замыкание высоковольтного кабеля.

Последствия аварии устраняют электрики. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.