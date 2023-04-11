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Факты / Світ / Росія

Кремль усиливает дискредитацию вагнеровцев из-за политических амбиций Пригожина – ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Володимир Путін і Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Критика МИД России в адрес владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина продолжает усилия Кремля по дискредитации владельца этой частной военной компании.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

По мнению аналитиков, МИД, другие российские госучреждения и аффилированные с Кремлем структуры стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой.

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Минобороны РФ отказалось называть ЧВК Вагнера участниками боев под Бахмутом, заявив, что там присутствуют штурмовые отряды.

Российский политолог Алексей Мухин обвинил Пригожина в преследовании личных политических целей.

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Аналитики ISW считают, что Пригожин пытается выдавать себя за способного государственного деятеля, который может решать внешние дела и заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества.

Пригожин продолжает возвеличивать себя, возвеличивать силы Вагнера в боях в Украине и использует свое положение в российском националистическом информационном пространстве для критики российского правительства.

Источник: ISW
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