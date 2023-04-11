Апрель, 11 в 9:48

Критика МИД России в адрес владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина продолжает усилия Кремля по дискредитации владельца этой частной военной компании.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

По мнению аналитиков, МИД, другие российские госучреждения и аффилированные с Кремлем структуры стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой.

Сейчас смотрят

Минобороны РФ отказалось называть ЧВК Вагнера участниками боев под Бахмутом, заявив, что там присутствуют штурмовые отряды.

Российский политолог Алексей Мухин обвинил Пригожина в преследовании личных политических целей.

Аналитики ISW считают, что Пригожин пытается выдавать себя за способного государственного деятеля, который может решать внешние дела и заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества.

Пригожин продолжает возвеличивать себя, возвеличивать силы Вагнера в боях в Украине и использует свое положение в российском националистическом информационном пространстве для критики российского правительства.