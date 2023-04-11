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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Омбудсмена РФ исключили из Европейской сети по правам человека

Тетяна Москалькова
Фото: УНИАН

Российского омбудсмена Татьяну Москалькову исключили из членов Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI).

Об этом во вторник, 11 марта, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

— Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение Института уполномоченного по правам человека в РФ из членов ENNHRI, — сообщил он.

По словам Лубинца, в голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом “А”. Он отметил, что это впервые в истории объединения произошло исключение одного из членов.

Основанием проведения голосования стало то, что омбудсмен РФ осуществляла свою деятельность способом и вопреки цели, которая определена Уставом ENNHRI.

Во время выступления Москалькова заявила о выходе из Европейской сети национальных институтов по правам человека, наверное, как отметил Лубинец, предчувствуя негативный результат голосования для их института.

Он добавил, что она использовала нарративы российской пропаганды о биолаборатории США в Украине и упоминала о нарушении прав человека во Франции во время протестов. Он подчеркнул, что такое слышать от представителя РФ было очень странным.

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Источник: Офис омбудсмена Украины
Война в Украине, Дмитрий Лубинец, Тетяна Москалькова
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