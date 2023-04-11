Российских зэков вместо отбывания срока в тюрьмах хотят отправить на Донбасс

Кремль начал процесс переселения опасных заключенных в РФ на Донбасс.

Заключенным в России вместо срока за решеткой предлагают “трудовое обязательство” в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Telegram-канал Інформаційний спротив со ссылкой на оппозиционные российские СМИ, которые получили такую информацию от родственников заключенных.

По данным издания 7х7, на Донбасс хотят отправить заключенных из Екатеринбурга.

По словам родственника одного из заключенных, замена срока на трудовую обязанность будет регламентироваться ст. 80 УК “Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания”, а воспользоваться ею смогут только граждане России.

Издание утверждает, что ранее многих заключенных из местных колоний якобы отправляли по этой статье работать на предприятия ВПК, например в Нижний Тагил. Там им платили высокую по местным меркам зарплату, которая достигала 70-80 тыс. рублей.

Издание уточняет, что в случае с Донбассом — суммы неизвестны.

Во время полномасштабной войны террористическая группировка ЧВК Вагнера, компенсировала свои потери на фронте с помощью заключенных, которых часто лично вербовал владелец ЧВК Евгений Пригожин. Но недавно стало известно, что заключенных на войну теперь вербует российское Минобороны.

Источники: 7х7, Информационное сопротивление

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