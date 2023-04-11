Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 11.04.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
Правила пересечения границы для военнообязанных мужчин 2023: что нужно знать
Мобилизация студентов 2023 в Украине: кого могут призвать в армию
Весенние каникулы в Украине 2023: когда начнутся и сколько продлятся
Росія
Марта Бондаренко, редактор ленты

В РФ на Камчатке проснулся вулкан. Населенные пункты покрывает толстым слоем пепла

вулкан на Камчатці

На Камчатском полуострове накануне произошло извержение вулкана Шивелуч — это в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района РФ.

Об этом сообщают российские СМИ

Облако густого черно-серого пепла протянулось на 500 км, российские населенные пункты покрыло слоем пыли толщиной почти 9 см.

Сейчас смотрят

Российское МЧС предупреждает, что облако может добраться и до центральных населенных пунктов полуострова.

А в единой геофизической службе РФ заявляют, что высота пепельного выброса составляла около 12 км.

Тем временем в пабликах местные жители публикуют фото и видео последствий извержения вулкана.

Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі

Фото: россСМИ

Вулкан, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В центре Москвы рядом с Общественной палатой РФ прогремел взрыв – что известно
В РФ на Камчатке проснулся вулкан. Населенные пункты покрывает толстым слоем пепла
Данилов рассказал, на чьей стороне играет время в войне России против Украины
Олексій Данілов
Не скрывает, что был империалистом: экс-офицер ГРУ перешел на сторону Украины и воюет против РФ
Владислав Аммосов
США перехватывали планы РФ, в частности карты передвижения и цели для наведения — CNN
Володимир Путін
Германия не допустит к соревнованиям спортсменов из России – глава МВД
Олімпійські кільця
Видео
Интервью Эксклюзив
Было бы честью воевать на вашей стороне: самый известный пилот ВВС США заявил, что готов защищать Украину

Есть ли среди западных пилотов те, что умеют летать на F-16 и хотели бы служить в украинских Вооруженных силах против россиян. Как американские пилоты видят надежную защиту украинского неба и какое влияние, по их мнению, на российско-украинскую войну будет иметь передача западных истребителей.

Артем Куля, Илья Нежигай
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
В РФ на Камчатке проснулся вулкан. Населенные пункты покрывает толстым слоем пепла
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
В РФ на Камчатке проснулся вулкан. Населенные пункты покрывает толстым слоем пепла
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь