В РФ на Камчатке проснулся вулкан. Населенные пункты покрывает толстым слоем пепла
На Камчатском полуострове накануне произошло извержение вулкана Шивелуч — это в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района РФ.
Об этом сообщают российские СМИ
Облако густого черно-серого пепла протянулось на 500 км, российские населенные пункты покрыло слоем пыли толщиной почти 9 см.
Российское МЧС предупреждает, что облако может добраться и до центральных населенных пунктов полуострова.
А в единой геофизической службе РФ заявляют, что высота пепельного выброса составляла около 12 км.
Тем временем в пабликах местные жители публикуют фото и видео последствий извержения вулкана.
Фото: россСМИ
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