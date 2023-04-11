Для продолжения войны против Украины Кремлю нужно большое количество мобилизованных. Поэтому российские чиновники могут привлекать мобилизационный ресурс крупных городов РФ.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире марафона на телеканале FREEДОМ.

По его словам, ситуация “с закручиванием гаек” в России набирает обороты. А когда окончательно опустится “железный занавес”, будет невозможно покинуть территорию страны-агрессора.

Селезнев обратил внимание, что планы Кремля по захвату всей территории Украины никуда не делись. А для их реализации российскому диктатору Владимиру Путину нужно большое количество мобилизованных.

В РФ есть около 20 млн потенциальных “мобиков”. Поэтому мобилизация будет продолжаться методами “кнута и пряника”, принуждения и запугивания.

Как отметил Селезнев, если раньше упор делался на призыв в путинскую армию населения депрессивных регионов РФ, то теперь могут использовать ресурс крупных городов.

– Если мы посмотрим на тенденцию призыва в ряды ВС РФ в рамках первой части “частичной мобилизации”, то, прежде всего, делался акцент на депрессивных регионах России. Из городов типа Новосибирска, Питера, Москвы цифры призывников были достаточно скромными. Теперь для того, чтобы обеспечить необходимые показатели, чиновники будут использовать и мобилизационные возможности крупнейших городов РФ, — подчеркнул эксперт.

По данным СМИ, российская Госдума планирует узаконить рассылку повесток в электронном виде. Электронной повестке хотят предоставить ту же юридическую силу, что и бумажной. А призывникам запретят уезжать из РФ с момента получения повестки.

Источник: FREEДОМ

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