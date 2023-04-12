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Россия
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

Россияне все чаще стали замечать какие-то неизвестные летающие объекты, из-за чего разгоняют панику в сети.

Так, в районе станции Курска в Москве в небе появилось странное пятно. С большой скоростью она направлялось на юго-восток.

Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

Фото: Mash

Вместе с тем нечто не менее загадочное увидели в Ленинградской области. Россиянин, находясь на даче, увидел, что туда приземлился воздушный шар, к которому был прикреплен датчик. По всей вероятности, он реагирует на свет и движение.

Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

Фото: Двач

Не менее тревожно было в Екатеринбурге. Там что-то неизвестное не просто упало, а еще и привело к пожару. На видео, которые распространяются по сети, можно заметить в небе что-то похожее на метеорит. Однако, что именно это было – пока неизвестно.

Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

Фото: із соціальних мереж

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Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

После приземления неизвестного объекта прогремел мощный взрыв. Также интересно, что пожар был не хаотический, а в форме огненных кругов.

В четверг вечером, 6 апреля, жители российского Иркутска стали очевидцами яркого падения небесного тела, которое, вероятно, было метеоритом.

Через некоторое время российские Telegram-каналы начали писать, что видео, на которых видны эти инциденты, являются фейковыми.

Война в Украине, Взрыв, Москва, Пожар, Россия
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