Странный шар и огненные круги: в РФ участились случаи неизвестных опасных объектов в воздухе

Россияне все чаще стали замечать какие-то неизвестные летающие объекты, из-за чего разгоняют панику в сети.

Так, в районе станции Курска в Москве в небе появилось странное пятно. С большой скоростью она направлялось на юго-восток.

Вместе с тем нечто не менее загадочное увидели в Ленинградской области. Россиянин, находясь на даче, увидел, что туда приземлился воздушный шар, к которому был прикреплен датчик. По всей вероятности, он реагирует на свет и движение.

Не менее тревожно было в Екатеринбурге. Там что-то неизвестное не просто упало, а еще и привело к пожару. На видео, которые распространяются по сети, можно заметить в небе что-то похожее на метеорит. Однако, что именно это было – пока неизвестно.

После приземления неизвестного объекта прогремел мощный взрыв. Также интересно, что пожар был не хаотический, а в форме огненных кругов.

В четверг вечером, 6 апреля, жители российского Иркутска стали очевидцами яркого падения небесного тела, которое, вероятно, было метеоритом.

Через некоторое время российские Telegram-каналы начали писать, что видео, на которых видны эти инциденты, являются фейковыми.

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