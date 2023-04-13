Кампания Кремля по русификации, как внутри самой РФ, так и в Украине, является вредной для России.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, Россия ведет кампанию “русификации” Украины, направленную на уничтожение украинской идентичности.

Аналитики считают, что идеология, лежащая в основе этой “русификации”, также отражает ксенофобию, направленную российские меньшинства. Такое отношение к меньшинствам хорошо видно в пропагандистской риторике властей.

Например, недавно несколько российских провоенных блогеров и комментаторов опубликовали свои реакции на новость об убийстве 17-летнего русского студента группой таджикских мигрантов в Челябинске.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил мигрантов в дестабилизации России путем импорта терроризма и экстремистских идеологий.

Бастрыкин ранее призывал минобороны РФ специально призывать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку эти мигранты “конституционно обязаны защищать страну, которая их приняла”.

Бывший российский офицер и боевик Игорь Гиркин раскритиковал власти Тувинской Республики, которые возвращают коренные тувинские названия населенным пунктам. Другой военный блогер назвал такие действия тувинцев излишними в военное время.

12 апреля в соцсетях появилось видео, на котором группа российских мужчин отдает нацистское приветствие и проходит мимо административных зданий в Уфе, Башкортостан, выкрикивая: Россия — для русских.

Аналитики ISW считают, что война в Украине позволила агрессивной российской пропаганде укрепить свою идеологию и проецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России.

И эта динамика, вероятно, будет нарастать по мере продолжения войны, пронизывая российское внутреннее пространство на годы вперед.

Источник : ISW

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