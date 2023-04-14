Российский террор, как способ ведения войн — история военных преступлений армии РФ при Путине

История террора: как Россия использует демонстративные казни и насилие в войнах
Показательные казни военнопленных украинцев и гражданского населения регулярной армии России и наемников из ЧВК Вагнера, которые становятся все более распространенными в российско-украинской войне, являются одними из самых сильных доказательств очевидных военных преступлений войск РФ в Украине.
Впрочем, для каждого, кто следил за способом ведения войны российским президентом Владимиром Путиным, это удручающе знакомая картина. Российским военным присуща культура жестокости и пренебрежения к законам вооруженного конфликта, что было широко задокументировано в прошлом.
Можно долго описывать показательные и массовые казни из истории России, но современный террор Москвы в отношении других народов является наиболее демонстративным примером жестокости, поскольку с развитием технологий, позволяющих фиксировать фото и видео, россияне начали использовать их для демонстрации своего желания убивать и пытать людей.
— История военных интервенций России — то ли в Украине, то ли в Сирии, то ли военная кампания у себя дома в Чечне — запятнана вопиющим пренебрежением международного гуманитарного права, — заявила еще перед началом полномасштабного вторжения Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.
На фоне обнародования россиянами ряда видео с казнями украинских военных и военнопленных Факты ICTV решили вспомнить наибольшие проявления жестокости российской армии при каденции Владимира Путина и пообщались с экспертами, чтобы понять мотивацию российских палачей.
Отметим, что в материале намеренно не упоминается большинство зверств армии России в Украине, а также такие проявления военных преступлений, как неизбирательные обстрелы гражданского населения, жестокое сексуальное обращение с женщинами и мужчинами на оккупированных территориях и другие, о которых есть немало свидетельств в международных отчетах правительственных и неправительственных организаций.
Чечня
Во время Второй чеченской войны, которая совпала с приходом Путина к власти, также появились обвинения в широкомасштабных нарушениях прав человека российскими войсками. В 2000 году, и это лишь один из известных случаев, следователи Human Rights Watch задокументировали казнь без суда и следствия по меньшей мере 60 гражданских лиц в двух пригородах Грозного, столицы Чечни.
Местные жители раскопали массовые захоронения в Чечне; международные чиновники совершили поездки в регион для выяснения фактов и сделали обеспокоенные заявления по поводу сообщений об издевательствах и внесудебных казнях. Эти заявления не остановили российских военных, которые продолжали свою безжалостную кампанию умиротворения.
— Жертвы были разного возраста — от годовалого мальчика до 82-летней женщины. Среди них были пятеро членов семьи Эстамирова, в том числе Тоита Эстамирова, которая находилась на восьмом месяце беременности; 68-летний Ахмед Абульханов, казненный вместе со своими соседями и родственниками — 60-летней женщиной Зиной Абдулмежидовой и ее братом, 47-летним Хусейном Абдулмежидовым, который попросил у нее деньги на взятку, которую требовали убийцы, — говорится в отчете.
Другой случай, который вошел в историю под названием Комсомольская резня, произошел после битвы за Комсомольское (на чеченском — Саади-Котар) во время Второй чеченской войны в марте 2000 года. Особенностью инцидента стала судьба группы из приблизительно 72 чеченских бойцов, которые сдались 20 марта после публичного обещания амнистии со стороны России, но почти все они либо погибли, либо “исчезли” вскоре после задержания.
По словам Оуэна Мэтьюза, корреспондента Newsweek, который посетил руины Комсомольского вскоре после окончания конфликта, он видел останки по меньшей мере 11 чеченских бойцов:
— Очевидно, что многие из них погибли не в бою. По крайней мере у одного из них руки были связаны тяжелым кабелем, а голова разбита лопатой; у другого — отрезан язык. Трем другим отрезали уши — российский солдат на месте происшествия пошутил, что они потеряли уши, “потому что слишком много слышали”, — писал журналист.
Любительское видео, датированное 21 марта 2000 года, было найдено и обнародовано в 2004 году Анной Политковской, журналистом-расследователем российской Новой газеты. На нем на зернистом черно-белом кадре показана большая группа голых и полуголых чеченских заключенных, принявших российское предложение об амнистии, большинство из них ранены; показанные пленники — преимущественно мужчины и мальчики-подростки, многие из них имеют видимые незажившие раны, а у некоторых отсутствуют конечности.
Среди них были две женщины, которые, в отличие от мужчин, не имели следов избиения, но после выхода из грузовика их разделили и увели прочь.
В конце фильма некоторым пленным приказывают выгружать своих товарищей, которые уже умерли во время транспортировки. Затем из грузовика вытаскивают несколько обнаженных трупов и складывают их в кучу возле железнодорожных путей.
По словам Политковской, обнародование видео было идеей российского младшего офицера, который его записал, поскольку надеялся, что это поможет ему освободиться от “кошмара, который продолжает его преследовать”. Для нее это видео напоминало “только одну картину — фильмы из нацистских концлагерей”.
Сама Политковская была убита в октябре 2006 года, а одна из версий — заказное убийство, где заказчиками являются представители российской власти.
Грузия
Немало военных преступлений и жестокости со стороны россиян были зафиксированы и в течение 2008 года, во время российско-грузинской войны, где с одной стороны были Вооруженные силы Грузии, а с другой — Российская Федерация и сепаратистские группировки Южной Осетии и Абхазии.
В совместном отчете грузинских неправительственных организаций о нарушении основополагающих прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Грузию описывались издевательства российских военных над гражданским населением.
— Людей пытали и казнили в присутствии их соседей, чтобы нагнать страх и заставить их бежать от неминуемой смерти. Пожилых людей избивали, издевались и пытали. Все это служило одной цели — напугать людей и заставить их бежать. Задержание пожилых мужчин и женщин грузинской национальности, которые не представляли никакой угрозы ни для россиян, ни для осетин, также служило той же цели.
В отчете также приводится немало примеров казней грузинских военнопленных, как россиянами, так и боевиками из Южной Осетии, находившимися под контролем армии РФ.
Сирия
Российские войска были введены в Сирию для поддержки режима сирийского диктатора Башара Асада еще в 2015 году.
В длинной и ужасной истории гражданской войны в Сирии видеозапись военного преступления, совершенного российскими наемниками из ЧВК Вагнера, сделанная в 2017 году, до сих пор выделяется своим ужасом.
Заснятые на видео пытки и убийство Хамади Буты, дезертира сирийской армии, членами печально известной группы Вагнера, возглавляемой россиянами, вызвали глобальное возмущение.
На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании избивают кувалдой мужчину в гражданской одежде, который лежит на земле. Палачи говорят на русском без акцента, на фоне играет песня со словами “снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать”. После удара кувалдой сирийцу отрубают голову и поджигают его тело. Эти кадры можно смело ставить в “конкуренцию” с самыми ужасными зверствами, обнародованными Исламским государством.
ЦАР
В отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch за май 2022 года указывается, что боевики ЧВК Вагнера осуществляют в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) внесудебные казни, задержания и пытки, и остаются “абсолютно безнаказанными”.
В отчете правозащитники заявили о наличии “убедительных доказательств” серьезных нарушений прав человека, совершенных россиянами в ЦАР.
В частности, 21 июля 2021 года русскоязычные мужчины на контрольно-пропускном пункте вблизи города Босангоа задержали и позже расстреляли 12 невооруженных мужчин, указывается в документе. HRW также задокументировал “задержания и пытки со стороны связанных с Россией боевиков”, совершенные в 2019 году. Виновные в совершении этих преступлений остаются “полностью безнаказанными”, указывается в документе.
Кроме того, российские наемники не пренебрегали и похищениями лидеров общин.
В отчете Многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (также известной, как MINUSCA), который приводит CNN, говорится о том, что четыре члена общины фулани были “похищены” из города Брия и увезены в “неизвестном направлении”. В документе добавляется, что этот инцидент “вызывает большое беспокойство среди населения, некоторые опасаются исчезновения”, документ призывает немедленно провести расследование, чтобы выяснить, куда могли вывезти этих четырех человек.
Несколько свидетелей рассказали CNN, что россияне имели базу за пределами Бамбари, где пытки были обычным явлением.
39-летний Нимери рассказал, что его и других привезли на базу и связали веревками. По его словам, его удерживали в течение недели, избивали и кололи штыком в ногу.
Еще одно свидетельство поступило от 16-летнего парня, которого местные войска задержали вместе с братом в конце февраля и отвезли в российский лагерь на окраине Бамбари. Он рассказал, что его избивали до потери сознания, а когда он пришел в себя, то увидел своего брата “в крови, связанного, как животное, со связанными за спиной руками и ногами”.
ДШРГ Русич
Уже во время полномасштабного вторжения России в Украину неофициальное подразделение ВС РФ Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) Русич, возглавляемое российским неонацистом Алексеем Мильчаковым, в сентябре 2022 года опубликовало инструкцию по допросу и казни украинских военнопленных.
В своем Telegram-канале Русич призвал россиян не информировать свое командование о наличии пленных военных ВСУ, а если все же войска РФ доложили командованию о наличии пленных, то солдатам армии России надо проинформировать командиров о ранении, от которого военнопленный может погибнуть.
Для получения необходимой информации захватчикам рекомендуют применять пытки в отношении пленных.
— Главное, чтобы противник мог сознательно отвечать на вопросы. Ответы можно снимать на видео, — говорится в инструкции оккупантов.
После проведения допроса ДШРГ Русич призывает российских военнослужащих убивать военнопленных с помощью ножа или стрелкового оружия.
— Желательно, чтобы все приняли в этом (в убийстве военнопленных, — Ред.) участие, чтобы в дальнейшем соблюдали тайну события, — говорится в инструкции ДШРГ Русич.
Также оккупанты призывают ранить украинских военных таким образом, чтобы они были отправлены в больницу, но не имели шансов на выживание. Кроме того, они дают советы, как наносить огнестрельные поражения с короткой дистанции, чтобы избежать ожогов на теле, которые могут показать преднамеренный характер ранения.
— Не бойтесь убивать пленных! — говорится в призыве российской ДШРГ.
Также оккупанты предлагают россиянам “зарабатывать” на телах пленных военнослужащих ВСУ. Россияне за “вознаграждение” в размере $2-5 тыс., которое будет зачисляться на биткоин-кошельки, могут передавать родственникам сведения о захоронении бойцов.
Откуда у россиян такая жажда жестокости
Украинская правозащитница Александра Романцова, исполнительный директор организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира, в комментарии Фактам ICTV говорит, что российская армия с советских времен занимается военными преступлениями.
— Все это из-за неподотчетности, непрозрачности, а также из-за того, что солдат в армии — это самое низкое звено в пищевой цепи. Надо четко понимать, что нормализация ими преступлений, чрезмерная агрессивность, является результатом чрезмерной агрессивности в обществе.
Отдельно можно выделить, что это укоренение в армии методики, что, собственно, тот, кто является военнослужащим — как младшие офицеры, так и солдаты — они бесправны, их не уважают, их регулярно унижают, и там достаточно нормальная статистика внебоевых смертей. У них регулярно, из года в год, без войн, в воинских частях люди погибают не из-за того, что у них была какая-то встреча с врагом, а из-за того, что это сделали свои, дедовщина и подобные вещи, — говорит она.
— Если долго человека унижать, то для него это становится нормой, — объясняет Романцова.
По мнению правозащитницы, когда речь идет о демонстративности военных преступлений, в том числе и в российской армии, то эта ее демонстративность присуща террористическим операциям, поскольку задача терроризма — это непосредственно распространить панику, страх и изменить поведение людей не потому, что они в непосредственных боевых действиях, а потому что они могут гипотетически попасть в боевые действия.
— Задачей публикации таких видео является эмоциональное управление, манипуляция определенными действиями. В данном случае есть несколько версий, но у меня есть версия, что они это выкладывают, чтобы разозлить украинцев… Соответственно, российские солдаты не будут рассматривать украинский плен как вариант, чтобы смыться с фронта, — считает Романцова.
На вопрос о мотивации российских военнослужащих, которые совершают подобные демонстративные казни, Александра Романцова говорит, что почти всегда это попытка повлиять на врага.
— Иногда это хвастовство в своем кругу, например есть какой-то Telegram-канал агрессивно настроенных лиц, и там показывают, мол, “я такой крутой, я так легко убиваю”. Но если мы говорим о том, что это (видео убийства, — Ред.) публикуется, то это всегда попытка повлиять на эмоциональное состояние врага, — говорит эксперт.
Александра Романцова считает, что недавно опубликованное видео с отрезанием головы украинскому пленному, которое, судя по всему, было снято задолго до публикации, обнародовали именно сейчас, в частности, чтобы повлиять на внутреннюю аудиторию в рамках продолжения мобилизации.
Эксперт напомнила, что сейчас в России на законодательном уровне происходят изменения в отношении военнообязанных, не требующие больше физического вручения повесток. По ее словам, это может быть попыткой оправдать расширение мобилизации внутри России.
— Им надо работать с внутренним пониманием в самой России. То есть они показали видео и говорят, что это фейк, “но украинцы, конечно же, поверили и поэтому начали наших убивать, так что нам очень нужна помощь на фронте”. Я думаю, что это часть их плана относительно того, какую они информационную цепь (относительно этого видео, — Ред.) раскрутят, — пояснила она.
О мотивации российских оккупантов, которые казнили военнопленного, и о том, какую цель преследовали опубликовавшие видео, в комментарии Фактам ICTV рассказала юрист в сфере международного уголовного права, председатель ОО LingvaLexa Анна Вишнякова.
По ее словам, вооруженные конфликты ближе к зверствам, чем к гуманности, предусмотренной Женевскими конвенциями. Впрочем, масштабы этих ужасов можно оценивать только после, когда будет возможность провести все расследования. По типу совершенные преступления могут отличаться, воплощаясь в самые ужасные формы: ампутации, кастрации, унижения, чтобы человек перестал чувствовать себя человеком, отрубание головы и тому подобное.
Что касается демонстративных казней, правозащитница говорит, что в каждой стране свои методы террора.
— Например, в Сьерра-Леоне — там ампутации. Причем ампутации там совершались в отношении гражданского населения, не в отношении комбатантов, — говорит эксперт.
Она отмечает, что после этого в стране осталось много выживших людей с ампутированными частями тела.
На вопрос, почему именно сейчас было опубликовано видео с казнью украинского военнопленного, Вишнякова провела параллель действий российских военных с показательными казнями ИГИЛ.
— ИГИЛ — первая из террористических организаций, которая широко и очень профессионально применила социальные медиа в качестве оружия для распространения террора. Однако у них была дополнительная мотивация — им нужно было вербовать молодежь по всему миру и распространять свои месседжи относительно “покарания неверных”.
СМИ распространяли эти послания автоматически, вместе с демонстративными казнями. А профессиональные вербовщики готовили почву для того, чтобы это было воспринято не столько с ужасом, как с восторгом, вызвало желание у радикализированной молодежи присоединяться к якобы сильной праведной армии, — говорит эксперт.
В то же время относительно публикации видео российскими источниками, Анна считает, что хоть видео и направлено на террор и запугивание, но это не так повлияет на военных ВСУ и гражданских украинцев, поскольку вместо запугивания это вызовет еще большее внутреннее сопротивление и “еще большую ярость относительно зверских действий РФ”.
Юрист говорит, что одним из элементов воздействия на внутреннюю аудиторию России, которым можно обосновать обнародование видео с казнью украинского военнопленного, является дегуманизация врага.
— Дегуманизация — это то, что широко применяли в Руанде. То есть месседж о том, что ты воюешь с нелюдями, паразитами и тому подобное. И у них (россиян, — Ред.) очень много сравнений украинцев со свиньями. И если посмотреть (видео, — Ред.), то психологически первое впечатление, будто они обращаются с телами, как с мясом.
То есть это, может, такой усилительный элемент, который показывает, во-первых, силу, доминирование, а во-вторых, ну посмотрите, как это было, они как мясо разбирали. То есть это направлено также на внутреннюю аудиторию, — говорит она.
Опираясь на известный опыт демонстраций издевательств в истории военных преступлений, который был зафиксирован в армиях разных стран, юрист отмечает, что мотивация может быть разной, потому что кроме прямых приказов руководства и таких рациональных вещей, как деморализация и дегуманизация врага, это могут быть “кровожадные эмоции, чувство доминирования”.
Эксперт отмечает, что относительно любых проявлений военных преступлений надо делать все возможное и невозможное, чтобы привлечь палачей к ответственности.
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