Российский террор, как способ ведения войн — история военных преступлений армии РФ при Путине

Украинская правозащитница Александра Романцова, исполнительный директор организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира, в комментарии Фактам ICTV говорит, что российская армия с советских времен занимается военными преступлениями.

— Все это из-за неподотчетности, непрозрачности, а также из-за того, что солдат в армии — это самое низкое звено в пищевой цепи. Надо четко понимать, что нормализация ими преступлений, чрезмерная агрессивность, является результатом чрезмерной агрессивности в обществе.

Отдельно можно выделить, что это укоренение в армии методики, что, собственно, тот, кто является военнослужащим — как младшие офицеры, так и солдаты — они бесправны, их не уважают, их регулярно унижают, и там достаточно нормальная статистика внебоевых смертей. У них регулярно, из года в год, без войн, в воинских частях люди погибают не из-за того, что у них была какая-то встреча с врагом, а из-за того, что это сделали свои, дедовщина и подобные вещи, — говорит она.

— Если долго человека унижать, то для него это становится нормой, — объясняет Романцова.

По мнению правозащитницы, когда речь идет о демонстративности военных преступлений, в том числе и в российской армии, то эта ее демонстративность присуща террористическим операциям, поскольку задача терроризма — это непосредственно распространить панику, страх и изменить поведение людей не потому, что они в непосредственных боевых действиях, а потому что они могут гипотетически попасть в боевые действия.

— Задачей публикации таких видео является эмоциональное управление, манипуляция определенными действиями. В данном случае есть несколько версий, но у меня есть версия, что они это выкладывают, чтобы разозлить украинцев… Соответственно, российские солдаты не будут рассматривать украинский плен как вариант, чтобы смыться с фронта, — считает Романцова.

На вопрос о мотивации российских военнослужащих, которые совершают подобные демонстративные казни, Александра Романцова говорит, что почти всегда это попытка повлиять на врага.

— Иногда это хвастовство в своем кругу, например есть какой-то Telegram-канал агрессивно настроенных лиц, и там показывают, мол, “я такой крутой, я так легко убиваю”. Но если мы говорим о том, что это (видео убийства, — Ред.) публикуется, то это всегда попытка повлиять на эмоциональное состояние врага, — говорит эксперт.

Александра Романцова считает, что недавно опубликованное видео с отрезанием головы украинскому пленному, которое, судя по всему, было снято задолго до публикации, обнародовали именно сейчас, в частности, чтобы повлиять на внутреннюю аудиторию в рамках продолжения мобилизации.

Эксперт напомнила, что сейчас в России на законодательном уровне происходят изменения в отношении военнообязанных, не требующие больше физического вручения повесток. По ее словам, это может быть попыткой оправдать расширение мобилизации внутри России.

— Им надо работать с внутренним пониманием в самой России. То есть они показали видео и говорят, что это фейк, “но украинцы, конечно же, поверили и поэтому начали наших убивать, так что нам очень нужна помощь на фронте”. Я думаю, что это часть их плана относительно того, какую они информационную цепь (относительно этого видео, — Ред.) раскрутят, — пояснила она.

О мотивации российских оккупантов, которые казнили военнопленного, и о том, какую цель преследовали опубликовавшие видео, в комментарии Фактам ICTV рассказала юрист в сфере международного уголовного права, председатель ОО LingvaLexa Анна Вишнякова.

По ее словам, вооруженные конфликты ближе к зверствам, чем к гуманности, предусмотренной Женевскими конвенциями. Впрочем, масштабы этих ужасов можно оценивать только после, когда будет возможность провести все расследования. По типу совершенные преступления могут отличаться, воплощаясь в самые ужасные формы: ампутации, кастрации, унижения, чтобы человек перестал чувствовать себя человеком, отрубание головы и тому подобное.

Что касается демонстративных казней, правозащитница говорит, что в каждой стране свои методы террора.

— Например, в Сьерра-Леоне — там ампутации. Причем ампутации там совершались в отношении гражданского населения, не в отношении комбатантов, — говорит эксперт.

Она отмечает, что после этого в стране осталось много выживших людей с ампутированными частями тела.

На вопрос, почему именно сейчас было опубликовано видео с казнью украинского военнопленного, Вишнякова провела параллель действий российских военных с показательными казнями ИГИЛ.

— ИГИЛ — первая из террористических организаций, которая широко и очень профессионально применила социальные медиа в качестве оружия для распространения террора. Однако у них была дополнительная мотивация — им нужно было вербовать молодежь по всему миру и распространять свои месседжи относительно “покарания неверных”.

СМИ распространяли эти послания автоматически, вместе с демонстративными казнями. А профессиональные вербовщики готовили почву для того, чтобы это было воспринято не столько с ужасом, как с восторгом, вызвало желание у радикализированной молодежи присоединяться к якобы сильной праведной армии, — говорит эксперт.

В то же время относительно публикации видео российскими источниками, Анна считает, что хоть видео и направлено на террор и запугивание, но это не так повлияет на военных ВСУ и гражданских украинцев, поскольку вместо запугивания это вызовет еще большее внутреннее сопротивление и “еще большую ярость относительно зверских действий РФ”.

Юрист говорит, что одним из элементов воздействия на внутреннюю аудиторию России, которым можно обосновать обнародование видео с казнью украинского военнопленного, является дегуманизация врага.

— Дегуманизация — это то, что широко применяли в Руанде. То есть месседж о том, что ты воюешь с нелюдями, паразитами и тому подобное. И у них (россиян, — Ред.) очень много сравнений украинцев со свиньями. И если посмотреть (видео, — Ред.), то психологически первое впечатление, будто они обращаются с телами, как с мясом. То есть это, может, такой усилительный элемент, который показывает, во-первых, силу, доминирование, а во-вторых, ну посмотрите, как это было, они как мясо разбирали. То есть это направлено также на внутреннюю аудиторию, — говорит она.

Опираясь на известный опыт демонстраций издевательств в истории военных преступлений, который был зафиксирован в армиях разных стран, юрист отмечает, что мотивация может быть разной, потому что кроме прямых приказов руководства и таких рациональных вещей, как деморализация и дегуманизация врага, это могут быть “кровожадные эмоции, чувство доминирования”.

Эксперт отмечает, что относительно любых проявлений военных преступлений надо делать все возможное и невозможное, чтобы привлечь палачей к ответственности.