Отдельные бригады спецназа РФ потеряли до 95% состава в войне против Украины — СМИ
В войне против Украины отдельные бригады российских спецподразделений потеряли до 95% личного состава, на восстановление которых уйдет до 10 лет.
Об этом сообщает американская газета The Washington Post.
Согласно секретным документам Пентагона, которые слили в сеть, командование РФ чрезмерно полагалось на спецотряды и использовало их в составе пехотных формирований, которые понесли огромные потери. В начале войны Россия скептически относилась к боеспособности своих подчиненных, поэтому приказывала элитным бойцам вступать в прямые бои.
– Чиновники США считают, что потери спецназа ГУР РФ, сделают его менее эффективным не только в войне против Украины, но и в других уголках мира, — пишет издание.
Согласно заключению США, три из пяти бригад понесли потери в 90-95% личного состава. Солдатам спецсилы нужно не менее четырех лет специальной подготовки, поэтому в Штатах считают, что Москве понадобится до десяти лет на восстановление всех подразделений.
Издание отмечает, что в слитых документах не сообщается о том, сколько именно бойцов спецподразделений было убито или ранено в Украине. В то же время в одном из перехватов отмечается, что одно подразделение — 346-й — потеряло почти всю бригаду, в которой действовало 125 человек из развернутых 900.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина