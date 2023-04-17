Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW
Министерство обороны РФ усиливает вагнеровцев современными средствами, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и ведомством, чтобы завершить захват Бахмута в Донецкой области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Указано, что новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что Минобороны России стремится теснее сотрудничать с ЧВК Вагнера.
Кроме того, в последнее время Пригожин уменьшил свои откровенные нападки на Минобороны.
— Российские военные блогеры сообщают, что силы Вагнера используют танки Т-90 в пределах Бахмута, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило Вагнеру более современные средства для захвата города, — говорится в обзоре.
Аналитики также указывают, что российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска РФ.
В то же время Теплинскому, вероятно, не удастся восстановить прежний статус ВДВ как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 660 своих военных, из них 590 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко