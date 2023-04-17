Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW

Министерство обороны РФ усиливает вагнеровцев современными средствами, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и ведомством, чтобы завершить захват Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что Минобороны России стремится теснее сотрудничать с ЧВК Вагнера.

Кроме того, в последнее время Пригожин уменьшил свои откровенные нападки на Минобороны.

— Российские военные блогеры сообщают, что силы Вагнера используют танки Т-90 в пределах Бахмута, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило Вагнеру более современные средства для захвата города, — говорится в обзоре.

Аналитики также указывают, что российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска РФ.

В то же время Теплинскому, вероятно, не удастся восстановить прежний статус ВДВ как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 660 своих военных, из них 590 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.

Источник : ISW

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