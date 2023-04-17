Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED
Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком. Невеста Да Винчи рассказала, как пыталась его спасти
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Россия
Бедрак Виктория, редактор ленты

Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Министерство обороны РФ усиливает вагнеровцев современными средствами, несмотря на очевидную напряженность в отношениях между владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и ведомством, чтобы завершить захват Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указано, что новость о переназначении командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского свидетельствует о том, что Минобороны России стремится теснее сотрудничать с ЧВК Вагнера.

Кроме того, в последнее время Пригожин уменьшил свои откровенные нападки на Минобороны.

— Российские военные блогеры сообщают, что силы Вагнера используют танки Т-90 в пределах Бахмута, что свидетельствует о том, что российское руководство выделило Вагнеру более современные средства для захвата города, — говорится в обзоре.

Аналитики также указывают, что российское военное командование, похоже, все больше перекладывает ответственность за наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска РФ.

В то же время Теплинскому, вероятно, не удастся восстановить прежний статус ВДВ как элитного подразделения из-за значительных потерь в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 182 660 своих военных, из них 590 оккупантов украинские защитники уничтожили за минувшие сутки.

Читайте также
Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте
Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW

Источник: ISW
Война в Украине, Міноборони РФ, ЧВК Вагнера
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Минус 590 оккупантов, средство ПВО и девять артсистем: потери РФ за сутки
Втрати РФ
Карта боевых действий на 17.04.2023 – ситуация на фронте
Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW
Обстрел Запорожья и Сумской области: 418-й день войны (онлайн)
Надеются захватить Бахмут. Минобороны РФ усиливает вагнеровцев современной техникой — ISW
Сбросили шесть мин, ударили из минометов и артиллерии: войска РФ обстреляли Сумскую область
Обстріл Сумської області
Выбитые стекла и разбитые фасады: российские войска атаковали Запорожье
Вибух
Видео
Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь