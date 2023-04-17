Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии. Он признан виновным в госизмене, распространении “фейков” об армии РФ и участии в деятельности “нежелательной” организации.

Московский городской суд дал Кара-Мурзе именно тот срок, который потребовал прокурор. Кроме того, на него наложили штраф в размере 400 тыс. рублей и запретили заниматься журналистикой на срок до 7 лет. Также ему ограничили свободу после отбывания срока на 1,5 года.

– Россия будет свободной, передайте всем! — такова была его реакция на приговор суда.

Адвокат политика Мария Эйсмонт рассказывала, что за госизмену обвинение просило 18 лет, за “фейки” — 9, за участие в “нежелательной организации” — четыре. Когда человек обвиняется по нескольким статьям, суммарный срок не может превышать 25 лет.

В конце марта другой адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров говорил, что врачи обнаружили у политика полинейропатию – “существенное поражение сосудов на обеих ступнях”. Месяцем ранее Прохоров рассказывал, что у Кара-Мурзы начали неметь конечности. Адвокат связал это с отравлениями в 2015 и 2017 годах.

В феврале 2021 года расследовательская группа Bellingcat установила, что перед первым отравлением за Кара-Мурзой следили сотрудники ФСБ, в том числе Константин Кудрявцев – предполагаемый участник отравления Алексея Навального.

Фото: Vladimir Kara-Murza/facebook

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