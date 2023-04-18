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Юлия Соколова, редактор ленты

Отклонил апелляцию и залог: суд Москвы оставил под арестом репортера WSJ Гершковича

Еван Гершкович
Фото: Getty Images

Во вторник, 18 апреля, Московский городской суд отклонил апелляцию на арест репортера американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого РФ обвинила в якобы шпионаже.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В конце марта Лефортовский районный суд Москвы отправил журналиста в СИЗО до 29 мая.

Адвокаты подали апелляцию и просили смягчить меру пресечения на домашний арест и запрет определенных действий. Сторона защиты также предлагала освободить Гершковича под залог в 50 млн рублей (около $613 тыс.). Денежные средства предлагала внести Dow Jones & Company – американская издательская компания, владелец издания WSJ.

Однако во время заседания 18 апреля суд оставил в силе решение об аресте репортера. Он будет оставаться в СИЗО Лефортово.

– Мы предложили суду рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, включая домашний арест, поскольку Эван имеет регистрацию на территории Москвы, либо запрет на определенные действия, либо залог в размере 50 млн рублей.

Компания Dow Jones, владелец WSJ, предоставила гарантийное письмо, что в случае освобождения Эвана из-под стражи они готовы предоставить залог… Но в нашей просьбе было отказано, — отметила в комментарии журналистам адвокат Мария Корчагина.

Защитники также рассказали, что репортер не признает вину. Адвокаты планируют снова подавать апелляцию на меру пресечения.

Следующее судебное заседание назначено на конец мая, когда будет решаться вопрос о продлении ареста Гершковичу.

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Еван Гершкович

Следует отметить, что заседание сегодня проходило в закрытом режиме. Трансляцию для журналистов включили только в момент оглашения решения. Эван Гершкович находился в застекленном “боксе” в зале суда.

В суд приехали сотрудники посольства США в Москве, в том числе посол Линн Трейси. После заседания она призвала Россию немедленно освободить журналиста.

– Обвинения против Эвана безосновательны, и мы призываем Россию немедленно освободить его, — подчеркнула посол.

В чем РФ обвиняет Гершковича

Российская ФСБ задержала Эвана Гершковича 29 марта в Екатеринбурге. Его обвинили в якобы шпионаже и сборе данных, составляющих гостайну. Как отмечает CNN, журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ утверждает, что репортер якобы собирал данные об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. В то же время есть информация, что Гершкович работал над материалом о вербовке россиян в частную военную компанию Вагнера.

Эван Гершкович уже не один год работал репортером московского бюро издания The Wall Street Journal.

Его арест стал первым задержанием американского репортера в России по обвинениям в шпионаже со времен Холодной войны. Этот инцидент вызвал возмущение чиновников Белого дома и дальнейшее напряжение между Москвой и Вашингтоном.

На прошлой неделе Госдеп США официально признал Гершковича незаконно задержанным в России. А президент США Джо Байден призвал РФ отпустить репортера.

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Еван Гершкович

Источник: CNN, Медиазона
ЗМІ, Москва, Суд, США
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