Во вторник, 18 апреля, Московский городской суд отклонил апелляцию на арест репортера американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого РФ обвинила в якобы шпионаже.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В конце марта Лефортовский районный суд Москвы отправил журналиста в СИЗО до 29 мая.

Адвокаты подали апелляцию и просили смягчить меру пресечения на домашний арест и запрет определенных действий. Сторона защиты также предлагала освободить Гершковича под залог в 50 млн рублей (около $613 тыс.). Денежные средства предлагала внести Dow Jones & Company – американская издательская компания, владелец издания WSJ.

Однако во время заседания 18 апреля суд оставил в силе решение об аресте репортера. Он будет оставаться в СИЗО Лефортово.

