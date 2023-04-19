Назвала Зеленского красивым человеком: суд Москвы оштрафовал пенсионерку

В Москве за “дискредитацию” российской армии оштрафовали 70-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал Информационное сопротивление.

Отмечается, что женщина, которую зовут Ольга Слегина, в личной беседе похвалила президента Украины Владимира Зеленского.

За это московский Щербинский суд оштрафовал пенсионерку на 40 тыс. рублей.

Сам инцидент произошел в декабре 2022 года, когда она отдыхала в санатории Нальчика (столица Кабардино-Балкарии). Во время ужина в столовой она присоединилась к разговору о том, как произносится слово “паляница”. Затем пожилая дама поинтересовалась у соседа, за кого он в войне в Украине.

Когда к столу подошла официантка, Ольга спросила у нее, на чьей стороне она. После того, как работница столовой обозвала украинского президента, пенсионерка сказала, что Зеленский — красивый человек “с хорошим чувством юмора, все раньше смеялись над его шутками”.

Также женщина поинтересовалась, кричат ли в Нальчике Слава Украине, как в Москве.

После этого к Слегиной подошел мужчина в штатском и заявил, что три человека пожаловались на нее за то, что она сделала комплимент Владимиру Зеленскому.

Источник: Информационное сопротивление

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