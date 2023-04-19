Россияне держат в Черном море до 16 ракет Калибр — ВМС ВСУ

Россия вывела в Черное море девять кораблей, из них три — носители крылатых ракет Калибр. Общий залп может составлять до 16 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Указано, что в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном — до восьми вражеских кораблей, из них четыре носителя ракет Калибр, общий залп — до 36 ракет.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, с сентября прошлого года и до конца зимы РФ использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины практически весь стратегический запас, поэтому сейчас испытывает острый ракетный голод, как и в отношении другого вооружения.

Источник: ВМС ВСУ

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