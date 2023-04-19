Бедрак Виктория, редактор ленты
Россияне держат в Черном море до 16 ракет Калибр — ВМС ВСУ
Россия вывела в Черное море девять кораблей, из них три — носители крылатых ракет Калибр. Общий залп может составлять до 16 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Указано, что в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном — до восьми вражеских кораблей, из них четыре носителя ракет Калибр, общий залп — до 36 ракет.
Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, с сентября прошлого года и до конца зимы РФ использовала для ударов по критической инфраструктуре Украины практически весь стратегический запас, поэтому сейчас испытывает острый ракетный голод, как и в отношении другого вооружения.
Источник: ВМС ВСУ
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