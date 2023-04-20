Ищут нелояльных. В России ФСБ проводит чистку во внутренних органах — ISW

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ), похоже, проводит широкомасштабную чистку во внутренних органах безопасности.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Указано, что проверки проходят якобы из-за утечки данных российских спецслужб, с которой связывают граждан Украины.

— Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы происходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии, — указывают аналитики.

В Институте считают, что Кремль может настаивать на таких арестах и расследованиях для того, чтобы провести капитальную ревизию аппарата внутренней безопасности с целью устранения чиновников, которые выпали из-под контроля Кремля, и дальнейшей консолидации контроля над органами внутренней безопасности.

Также в ISW заявили, что россияне продолжают использовать ударные беспилотники Shahed и другие менее точные системы для ударов по Украине, чтобы компенсировать значительную нехватку поставок высокоточных боеприпасов.

Источник : ISW

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