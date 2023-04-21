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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Спешат с производством. Игнат рассказал, почему взрывы авиабомб в России могут участиться

Юрій Ігнат

Взрывы в России, подобные тому, что произошел накануне в Белгороде, могут участиться из-за попыток оккупантов быстро нарастить их производство путем качества.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Такие бомбы (как в Белгороде — ред.) могли падать и где-то еще. Потому что делают они все быстро, применяют их каждый раз больше. А там, где быстро делать, халатно относиться к этой работе, будут чаще случаться и такие случаи, – сказал он.

Игнат напомнил, что эта бомба на вооружении россиян еще с советских времен, но нуждается в модернизации и установке GPS-навигации и крыльев.

При этом он предупредил, что угроза использования оккупантами подобных авиабомб будет только усиливаться.

Напомним, ночью 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв на одном из центральных перекрестков. В центре улицы образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. От взрывной волны пострадал соседний дом и стоявшие рядом автомобили.

В Министерстве обороны России заявили, что произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса на военном самолете Су-34, который выполнял полет над Белгородом.

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Бомба, Повітряні сили України, Російська агресія, Россия, Юрій Ігнат
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