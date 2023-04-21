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Анастасия Кожушко, редактор ленты

РФ вывела в Черное море девять кораблей, два из них – ракетоносители с Калибрами

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро 21 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей, среди которых два — ракетоносителя с восемью Калибрами наготове.

Об этом сообщают в ВМС Украины.

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море — восемь вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет Калибр общим залпом 36 ракет.

Также в ВМС отмечают, что за неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили: в Черное море — 138 суден, из них 44 продолжили движение в направлении пролива Босфор. В Азовское море — 175 судов, из них 51 двигалось из пролива Босфор.

Указанные суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

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ВМС України, Кораблі, Російська агресія, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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