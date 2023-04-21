Представители так называемой российской элиты уже ищут возможность получить гарантии безопасности для себя и своих семей после поражения РФ в войне против Украины.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире одного из телеканалов.

Таким образом он ответил на вопрос, что происходит с “элитами” внутри РФ, ищут ли они связей с Украиной, чтобы сохранить свою жизнь и “прикрыть тыл”.

– Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, где они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, достаточно широкая, — отметил Юсов.

Он уточнил, что усилия российских “элит” прежде всего направлены на то, чтобы избежать возможного привлечения к ответственности в будущем. Сейчас варианты для себя ищут в основном представители российского бизнеса, но процесс набирает обороты.

– Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты. Но уже есть представители политического сегмента верхушки и жителей Кремля. Этот процесс будет только набирать обороты, — сообщил Юсов.

В разведке считают, что чем больше будут успехи Вооруженных сил Украины на фронте, тем активнее будут такие процессы внутри РФ.

Юсов заверил, что наша страна будет использовать различные инструменты и креативные подходы для ускорения освобождения территорий и привлечения РФ к ответственности за агрессию.

– Многие контакты и операции реализуются, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного, – подытожил представитель ГУР.

Ранее в украинской разведке прогнозировали, что рано или поздно в России произойдет бунт, который приведет к смене политического режима.

Андрей Юсов также рассказывал, что элиты в РФ давно не надеются на победу в войне против Украины, однако сопротивляться кремлевскому режиму они не готовы.

Источник : 24 канал

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