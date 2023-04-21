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Марта Бондаренко, редактор ленты

Здоровых сил не осталось: Полозов рассказал, почему России нужно внешнее администрирование

Кремль Москва
Фото: Pixabay

Российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что мировому сообществу надо принять исторический вызов и ввести контроль за процессом перехода к демократии в России, чтобы предотвратить возможный хаос.

Об этом Полозов сказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По мнению адвоката, вполне возможно, что в России могут начать исполнять смертные приговоры.

Полозов отметил, что пока в РФ еще не было использовано право на смертную казнь, однако мораторий могут отменить и ввести этот вид наказания.

Введение смертной казни может привести к масштабным репрессиям и преследованиям.

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По словам Николая Полозова, наиболее эффективным путем будет реализация в России внешнего администрирования этих процессов, поскольку здоровых сил внутри РФ практически не осталось.

— И даже в случае краха путинского режима они не смогут противостоять реакции, которую будет представлять большинство граждан России, — отмечает адвокат.

Похожие процессы проходили в ряде других стран, хотя Россия значительно больше по масштабам.

— Это действительно исторический вызов, который цивилизованный мир должен принять и реализовать. Иначе может возникнуть достаточно тяжелая ситуация и хаос, — отметил Николай Полозов.

Ранее сообщалось, что Путин во время своего визита на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей изображал из себя военного лидера. Это как будто нужно было на фоне будущего контрнаступления ВСУ.

Кремль, Микола Полозов, Россия, Смертна кара
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