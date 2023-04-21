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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде

Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде

Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде.

Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

Как сообщают местные СМИ, ночью 20 апреля в российском городе Белгород произошел взрыв на одном из центральных перекрестков. В центре улицы образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. От взрывной волны пострадал соседний дом и стоявшие рядом автомобили.

В Министерстве обороны России заявили, что произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса на военном самолете Су-34, который выполнял полет над Белгородом.

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Появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде

Белгород, Ракетные удары России, Російська агресія, Россия
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