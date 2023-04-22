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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Белгороде на месте недавнего взрыва нашли авиабомбу — СМИ

Бєлгород

В российском Белгороде на улице Шаландина, где недавно с самолета Су-34 упала авиабомба, нашли еще один авиационный боеприпас.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишут пропагандистские СМИ.

Взрывотехники Минобороны РФ решили обезвредить снаряд на полигоне.

Принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, а это более 3 тыс. человек.

Напомним, что ночью 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв на одном из центральных перекрестков города. Из-за взрывной волны повреждения получили соседний дом и автомобили.

Впоследствии появилось видео момента падения российской бомбы в Белгороде.

Министерство обороны России признало, что это российский самолет сбросил боеприпас, и заявили, что сброс бомбы был внештатным событием.

Фото: скриншот 

Белгород, Россия
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