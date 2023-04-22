Воронки и посеченные заборы: в Белгородской области жалуются на обстрелы
В Белгородской области жители жалуются из-за обстрела села Новая Таволжанка Щебекинского района.
Об этом говорится в Telegam-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
– По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. Аварийные службы выехали на место для оперативного устранения последствий, – пишет Гладков.
Позже он отметил, что разрушения есть в 9 частных жилых домах: выбиты окна, иссечены заборы и фасады.
– Оперативные и аварийные службы на месте продолжают домовый обход территории. Возобновление электроснабжения будет в течение 4-5 часов, – добавил губернатор.
Стоит отметить, что со стороны украинской власти и Генштаба Украины не было никаких комментариев по этому поводу. Таким образом, это может быть очередной провокацией со стороны РФ.
Напомним, что в Подмосковье 22 апреля произошел масштабный пожар в цехе по утилизации пластика и резины.