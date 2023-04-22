Жители Луганской области, которые выехали в Россию, имеют проблемы с оформлением государственных услуг.

Об этом сообщает председатель Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, проблемы коснулись тех, кто достиг пенсионного возраста и пытается оформить пенсионные выплаты.

Люди направляют запросы в пенсионные “учреждения” террористической “ЛНР”, однако оттуда ответы не поступают, поэтому в пенсии отказывают.

Не лучше ситуация и на оккупированной территории. За почти четыре месяца 2023 года жители Северодонецка, которые устроились помогать строителям из России, заработную плату до сих пор не получили. Последний раз им выплатили за декабрь.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что противник продолжает нести потери, даже когда пытается эвакуировать своих раненых.

Так, оккупанты организовали медицинскую эвакуацию в РФ своих раненых солдат. Но по каким-то причинам на государственной границе Украины российские военные не пропустили эту колонну машин.

Из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи часть оккупантов умерла. Других, а это более 50 человек, пришлось госпитализировать в Троицкую центральную районную больницу.

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