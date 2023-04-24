Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
Россия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ

дрон UJ-22 Airborne

В лесу Подмосковья упал беспилотник-камикадзе, начиненный канадской взрывчаткой.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы и СМИ.

Так, Telegram-канал Mash написал, что дрон очень похож на украинский UJ-22 Airborne компании Ukrjet.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Воровское у Ногинска.

Среди обломков дрона обнаружили канадские 1,25-фунтовые (566 г) взрывные заряды М112. Сколько самой взрывчатки было нес дрон не сообщается.

Официальных комментариев от российских властей пока нет.

Стоит отметить, что БПЛА UJ-22 Airborne имеет дальность полета 800 км.

Напомним, что 6 апреля недалеко от Москвы на территории военного завода Факел упал самодельный беспилотник с камерами. На том заводе РФ производит системы ПВО Тор и С-400, а также модернизирует комплексы С-300 и Осу.

Фото: Ukrjet

Безпілотники, Дрони, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ может привлечь Черноморский флот для отражения контрнаступления ВСУ — ISW
ЧФ РФ
Минус 660 оккупантов, 8 танков и 12 артсистем: потери РФ за сутки
Знищена техніка Росії
Когда Крым будет освобожден, Донбасс пойдет следом — Ходжес
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
Почему авиабомбы все чаще падают в России: ответ Мусиенко
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
России не удастся до осени накопить и треть от тех ракет, что она имела раньше — Игнат
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Начиненный взрывчаткой дрон упал в лесу в Подмосковье — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь