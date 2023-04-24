В лесу Подмосковья упал беспилотник-камикадзе, начиненный канадской взрывчаткой.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы и СМИ.

Так, Telegram-канал Mash написал, что дрон очень похож на украинский UJ-22 Airborne компании Ukrjet.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Воровское у Ногинска.

Среди обломков дрона обнаружили канадские 1,25-фунтовые (566 г) взрывные заряды М112. Сколько самой взрывчатки было нес дрон не сообщается.

Официальных комментариев от российских властей пока нет.

Стоит отметить, что БПЛА UJ-22 Airborne имеет дальность полета 800 км.

Напомним, что 6 апреля недалеко от Москвы на территории военного завода Факел упал самодельный беспилотник с камерами. На том заводе РФ производит системы ПВО Тор и С-400, а также модернизирует комплексы С-300 и Осу.

Фото: Ukrjet

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