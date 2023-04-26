Президент России Владимир Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину фактически за год до 24 февраля 2022 года, а его мотивами для этого послужили личная обида, желание мести и ограничение медиаресурсов пророссийского политика Виктора Медведчука.

Об этом пишет издание Верстка, которое пообщалось с бывшими и нынешними чиновниками в российской и украинской власти.

Как пишет издания, негативное отношение к Украине у Владимира Путина формировалось на протяжении многих лет, но особенно сильно российского диктатора разозлил “наезд” на его кума Виктора Медведчука.

Как говорят источники Верстки, существование Медведчука и его телеканалов было “как мостик и надежда как-то решить ситуацию политическими методами”. Кроме того, на решение Путина и сам пророссийский политик из ОПЗЖ, который регулярно рассказывал главе Кремля о якобы большой поддержке Путина и пророссийских настроений в Украине.

— Он рассказывал сказки, осваивал эти деньги, которые ему платили за организацию политического сопротивления, и не верил, что кто-то когда-то проверит. Рассказывал о лояльности территории, тупо вводя в заблуждение Путина, — вспоминает источник, близкий к администрации президента РФ.

Как пишет Верстка, три источника в окружении российского президента подтвердили, что именно история с уничтожением информационного ресурса Медведчука и тем, что его начали “кошмарить”, стала последней каплей в принятии Путиным решения о подготовке к полномасштабному вторжению, а к инструментам “мягкой силы” в Кремле решили больше не прибегать.

Источники издания указывают, что в Кремле не стали подвергать сомнению слова Медведчука о том, что в Украине радушно готовы встретить Россию.

— Вместо того, чтобы сделать выводы об адекватности полученной информации, проанализировать и увидеть очевидную картину, что их тут не ждут, обида и злость застлали им глаза, — сказал Верстке украинский политический советник Владимира Зеленского Александр Харебин.

Однако Медведчук не мог и предположить, что его данные Путин будет использовать для принятия решения о “легкой спецоперации, целью которой была быстрая смена власти в Киеве”, говорит знакомый с ним источник. Издание указывает, что Путин всерьез рассчитывал на поддержку населения по всей стране, о которой ему рассказывал Медведчук.

При принятии решения о войне с Медведчуком Путин не советовался, как и ни с кем другим.

— Единственным человеком, который имел постоянный выход на Путина, был его друг Юрий Ковальчук, — пишет Верстка.

Два источника издания подтверждают, что Ковальчук сыграл решающую роль в принятии президентом решения о вторжении в Украину, а во время пандемии лишь Юрий Ковальчук не выходил из резиденции Путина, чтобы потом вновь не проходить карантин.

— Путин в этот момент был ограничен в общении с адекватными людьми. Он старался не встречаться ни с кем, а если встречался, за 14 дней карантина люди настолько озверевали, что нормальный разговор не складывался. К тому же встреча на расстоянии 15 метров не предполагает доверительного общения, — пишет издание.

Еще один источник Верстки, близкий к Кремлю, говорит, что на дискуссионном клубе Валдай в октябре 2021 года один из присутствующих силовиков подтверждал в частных разговорах, что Россия хочет сменить власть в Украине.

Другой источник рассказывает, что в декабре, за три месяца до войны, уже обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями. За развитие каждого региона по замыслу должна была отвечать одна из государственных или близких к Кремлю частных корпораций.

— Путин действительно поверил, что можно изменить режим в Киеве быстро и безболезненно, — говорится в расследовании.

Источники издания говорят, что российские силовики были против, но министр обороны Сергей Шойгу не спорил с главой Кремля, а “даже обрадовался решению Путина”.

— Он (Шойгу, — Ред.) не понимал, в каком состоянии армия находится, и ему было интересно. Он поверил в то, что Путин знает что-то, чего он не знает, и действительно думал, что будет что-то не слишком серьезное за аннексию Крыма, — рассказывает один из старых приятелей Путина.

Издание пишет, что при этом другие “элиты” были поставлены перед фактом уже в день вторжения в Украину.

— Это удивительная война, когда практически вся элита против. Я разговариваю с начальниками в России, нет ни одного человека из высших эшелонов власти, кто был бы за. Но они понимают, что надо работать в команде, — сказал бывший чиновник Кремля, ссылаясь на частные разговоры с представителями российской власти.

Кто не понимает — тем показывают, что нужно понять. Так, источник Верстки описал историю, как один “крупный чиновник” в Госдуме весной 2022 года пришёл к куратору внутренней политики Кремля Сергею Кириенко и сказал, что больше не может и хочет уйти.

— На следующий день к жене пришли ФСБшники, силовики пришли и к сыну, у которого бизнес. Через неделю чиновник пришёл обратно к Кириенко и заявил, что передумал уходить, — пишет издание.

О том, что от Путина начинает отворачиваться российская элита, недавно заявлял и министр обороны Германии Борис Писториус.

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