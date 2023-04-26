Бунт в России называют абсолютно реалистичным сценарием в украинской разведке

В украинской разведке допускают бунт в Российской Федерации, называя это абсолютно реалистичным сценарием для путинской России.

Об этом в интервью Radio NV сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

— Осознанный протест, активное гражданское действие возможно в странах, где есть гражданское общество. Это точно не о так называемой Российской Федерации. Бунт там возможен. Голодный бунт в результате дворцового переворота, бунт в результате военных поражений — это абсолютно реалистичные сценарии для современной путинской России, — сказал он.

По словам Юсова, в России протест возможен на территории национальных республик. В частности, он отметил, что Кавказ сохраняет протестный потенциал.

Он убежден, что и в Москве мы увидим массовые акции, в том числе с участием представителей современных политических и бизнес-элит, которые будут отмежевываться от российского диктатора Владимира Путина и его преступлений.

В феврале в украинской разведке отмечали, что к смене политического режима в России приведет бунт, который там рано или поздно произойдет.

Источник : Новое время

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