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Россия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Вертолетами Ми-8 сбрасывали тонны воды: в РФ одновременно горели три поселка

Мі-8 МНС Росії

К 26 апреля в России локализовали масштабные пожары в поселках Сосьва и Таежный Свердловской области, а также в селе Баляга в Забайкальском крае.

Первые сообщения поступили о пожаре в Таежном.

Там еще днем 25 апреля огонь охватил 21 дом, из которых 16 – жилые.

Спасатели эвакуировали 27 жителей, в том числе троих детей, в пункты временного размещения.

Пожар, распространившийся на 2,7 тыс. кв. м, гасили и с вертолета Ми-8.

К утру 26 апреля возгорание локализовали и продолжают ликвидировать последствия пожара.

В МЧС России утверждают, что свердловским пожарным удалось спасти 79 домов.

В Сосьве площадь пожара была втрое больше – огонь охватил 9 тыс. кв. м.

Стремительному распространению огня способствовало значительное количество сухой растительности, порывы ветра 20 м/с и отдаленность источников с водой.

Поэтому огнеборцам пришлось прокладывать двухкилометровые магистральные линии от реки Сосьва, а авиации МЧС России – сбросить на поселок 36 тонн воды.

В Сосьве сгорело 92 здания. Во время тушения и разбора завалов был обнаружен один погибший.

Из-за масштабного пожара в поселке Сосьва был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как утверждают в РФ, сотрудникам МЧС удалось спасти от огня около 1 200 домов.

Пожарный поезд и два вертолета Ми-8 отправили тушить пожар и в селе Баляга в Забайкальском крае.

Там возгорание в деревообрабатывающем цеху перешло на четыре жилых и два нежилых дома.

После локализации пожара на площади 2 тыс. кв. м спасатели разбирают завалы и проливают уничтоженные огнем жилые дома и здания.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

авіація РФ, Пожар, РФ
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