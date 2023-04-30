Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
Критически меньше российских: Резников намекнул на приблизительную цифру потерь ВСУ
Насиловал 12-летнюю дочь своей сожительницы: на Закарпатье задержали мужчину
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
Россия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы

Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы

Дважды ночью 30 апреля в российском поселке Суземка Брянской области раздавались взрывы.

– Россия продолжает воевать против своих народных республик – обстрелян поселок Суземка в Брянской области, – отреагировал на ночные события в РФ спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В результате попадания вспыхнул пожар. Один жилой дом был полностью разрушен.

Два дома, а после взрывов ближе к утру еще один подверглись частичным разрушениям.

Погибли два человека.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поспешил обвинить в обстреле украинскую сторону.

Источник: Сергей Братчук

Фото: МЧС России

Взрыв, Пожар, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Еще почти на полтысячи меньше оккупантов: потери РФ на 30 апреля
Знищена техніка Росії
Гражданские не верят в ПВО, солдаты пишут рапорты – Генштаб ВСУ о панике в Севастополе
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Карта боевых действий на 30.04.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Производит артиллерию и РСЗО: в Перми вспыхнул пожар на ПАО Мотовилихинские заводы
Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы
Люблю “бавовну” с доставкой в Крым: все, что известно о пожаре на нефтебазе в Севастополе
Вибух у Севастополі 29 квітня 2023
Видео
Ракетная атака 28 апреля: Игнат раскрыл тактику России

В Воздушных силах рассказали, откуда и какие самолеты применила РФ во время ракетной атаки по Украине утром 28 апреля.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Усовершенствованная программа экзамена: каким будет мультитест для абитуриентов
НМТ, тест, школа, універ
Ситуация на передовой: как аэроразведка содействует артиллерии возле Бахмута
Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы
Бьет на 10 км в тыл и быстро меняет позицию: как наши бойцы уничтожают врага трофейной САУ
Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (28.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь