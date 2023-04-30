Татьяна Забожко, редактор ленты
Пожар и разрушение домов: в российской Суземке дважды за ночь раздавались взрывы
Дважды ночью 30 апреля в российском поселке Суземка Брянской области раздавались взрывы.
– Россия продолжает воевать против своих народных республик – обстрелян поселок Суземка в Брянской области, – отреагировал на ночные события в РФ спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В результате попадания вспыхнул пожар. Один жилой дом был полностью разрушен.
Два дома, а после взрывов ближе к утру еще один подверглись частичным разрушениям.
Погибли два человека.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поспешил обвинить в обстреле украинскую сторону.
Источник: Сергей Братчук
Фото: МЧС России
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