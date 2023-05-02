30 апреля минобороны РФ подтвердило замену замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, генерал-полковника Михаила Мизинцева на генерал-полковника Алексея Кузьменкова. Причину замены в минобороны не назвали.

Аналитики ISW отмечают, что регулярные перестановки в российском военном командовании привели ко все большему расколу российских вооруженных сил и дезорганизации командных структур, а это очень плохо влияет на военный потенциал России.

В российском информационном пространстве жалуются на то, что замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров не выполнил своего обещания выделить 140-150 катеров российским силам для защиты островов в дельте Днепра на Херсонском направлении.

Один из провоенных блогеров утверждал, что недостаток плавсредств побудил оккупационного главу Херсонской области Владимира Сальдо отбирать гражданские катера для нужд российских военных.

Критика Евкурова со стороны блогеров последовала за увольнением генерал-полковника Михаила Мизинцева. Мизинцев был уволен после того, как в ходе проверки войск Северного флота командующим ВДВ генерал-полковником Михаилом Теплинским были выявлены значительные проблемы с обеспечением.

Теплинский принял командование оккупационной армией на Юге Украины в середине апреля. По мнению аналитиков ISW, он может использовать свое новое назначение для смещения должностных лиц российского минобороны, обосновывая это тем, что они должным образом не обеспечивают войска.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Теплинский мог завоевать расположение российского диктатора Владимира Путина. А критика Евкурова со стороны блогеров, вероятно, является попыткой ослабить или сместить группу российских военачальников и чиновников, лояльных к главе генштаба России, генералу армии Валерию Герасимову.

Источник : ISW

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