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Российские генералы критикуют свое руководство с намерением его свергнуть — ISW

Російські окупанти в Криму
Фото: Pixabay

30 апреля минобороны РФ подтвердило замену замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению, генерал-полковника Михаила Мизинцева на генерал-полковника Алексея Кузьменкова. Причину замены в минобороны не назвали.

Аналитики ISW отмечают, что регулярные перестановки в российском военном командовании привели ко все большему расколу российских вооруженных сил и дезорганизации командных структур, а это очень плохо влияет на военный потенциал России.

В российском информационном пространстве жалуются на то, что замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров не выполнил своего обещания выделить 140-150 катеров российским силам для защиты островов в дельте Днепра на Херсонском направлении.

Один из провоенных блогеров утверждал, что недостаток плавсредств побудил оккупационного главу Херсонской области Владимира Сальдо отбирать гражданские катера для нужд российских военных.

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Критика Евкурова со стороны блогеров последовала за увольнением генерал-полковника Михаила Мизинцева. Мизинцев был уволен после того, как в ходе проверки войск Северного флота командующим ВДВ генерал-полковником Михаилом Теплинским были выявлены значительные проблемы с обеспечением.

Теплинский принял командование оккупационной армией на Юге Украины в середине апреля. По мнению аналитиков ISW, он может использовать свое новое назначение для смещения должностных лиц российского минобороны, обосновывая это тем, что они должным образом не обеспечивают войска.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Теплинский мог завоевать расположение российского диктатора Владимира Путина. А критика Евкурова со стороны блогеров, вероятно, является попыткой ослабить или сместить группу российских военачальников и чиновников, лояльных к главе генштаба России, генералу армии Валерию Герасимову.

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Источник: ISW
Армия России, Россия
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