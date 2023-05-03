В Брянской области РФ заявили об атаке БпЛА на аэродром, поврежден Ан-124

В Брянской области России заявили о ночной атаке беспилотников на военный аэродром.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza. В атаке россияне обвиняют ВСУ.

— По предварительным данным, всего в атаке участвовало 5 БпЛА. Из них два были уничтожены из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. Еще один беспилотник обнаружен не был, — говорится в сообщении.

В результате незначительные повреждения получил транспортный самолет Ан-124. Россияне утверждают, что он “не эксплуатировался”.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, что вчера в Брянской области РФ взорвали железную дорогу, по которой шел грузовой поезд с цистернами. Из-за этого перевернулось около 20 вагонов.

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