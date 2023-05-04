Базирование, потенциал и вероятность применения: все, что нужно знать о ядерном оружии РФ

Время от времени из Москвы звучат угрозы об использовании ядерного оружия. К тому же РФ угрожает как Украине, так и странам НАТО. США каждый раз предупреждают Кремль о катастрофических последствиях для самой России в случае применения ядерного оружия.

Но как может выглядеть использование этого оружия на практике? Вместе с экспертами мы попытались выяснить потенциал его применения, где оно базируется и какое именно ядерное оружие есть у РФ.

Ядерный арсенал РФ. Тактическое и стратегическое ядерное оружие

По приблизительным данным, у России может быть почти 6 тыс. ядерных боезарядов. Это больше всего в мире. Впрочем, эксперты говорят — немало вопросов возникает к качеству этого вооружения.

— Ядерная боеголовка имеет определенный срок годности. У россиян еще с советских времен лежит неутилизированный арсенал снарядов, и они им хвастаются. Проблема в том, что нужно поддерживать его работоспособность. Поэтому, если они нажмут “красную кнопку”, то не понятно, где бабахнет. Если бы у россиян была возможность применить ядерный боезаряд без последствий для себя — они бы уже это сделали. Они последствий не хотят. Я убежден, что полторы тысячи боезарядов давно отработали свой нормативный срок и должны быть переработаны на ядерное топливо, — рассказывает Иван Киричевский, эксперт Defense Express.

В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что применение стратегического ядерного оружия РФ, а именно баллистических ракет с мощным боезарядом и большой дальностью, Украине не угрожает. Эти межконтинентальные ракеты преимущественно нацелены на стратегического противника России — США. К тому же доставить этот тип оружия непросто. Для этого нужны баллистические ракеты. Так называемые трансконтинентальные.

— Это довольно сложные системы, которые запускаются или с подводных лодок, или с кораблей, самолетов или земли. У России даже есть поезда, оборудованные такими системами. Они в основном настроены под конкретные цели для различных сценариев и имеют системы, срабатывающие в случае удара противника. Я не думаю, что стратегические ядерные ракеты нацелены сейчас на какие-то объекты в Украине. Это довольно сложно и стратегически, наверное, не выгодно для России. Со времен Советского Союза они физически не были наведены. А перенацеливали ли их, меняли ли координаты? Это сложно, условно говоря, с Камчатки надо стрелять, чтобы полетело в Украину. Это не так просто технически. Вы должны понимать, что стратегические ядерные заряды — это такая штука, которая может примениться, наверное, только раз в истории человечества, — рассказывает эксперт по ядерной безопасности и химической угрозе Юрий Халавка.

Совсем иная ситуация с тактическим ядерным оружием. Это боезаряд до нескольких килотонн. Доставить смертоносный боеприпас можно разными способами. Он может быть, например, помещен в мину для миномета, артиллерийский снаряд или боеголовку крылатой ракеты средней дальности.

Тактическое ядерное оружие может быть также использовано с самолетов или кораблей. Это противокорабельные ракеты, торпеды и глубинные бомбы.

— Для заметного разрушения небольшого города их вполне достаточно. Например, город на 100 тыс. или 200 тыс. населения можно разрушить одним таким зарядом.

Средства доставки тоже могут быть разными. Авиабомбы, баллистические ракеты типа Искандер тоже могут нести ядерный тактический боезаряд. Могут быть артиллерийские системы, которые довольно далеко стреляют и, соответственно, могут доставлять такие заряды. Могут быть всевозможные экзотические штуки, вроде торпед, но их в Украине вряд ли будут применять, — убежден Юрий Халавка.

Где и как хранится ядерное оружие России

Хранение ядерного оружия в России централизованное, им занимается 12 Главное управление Министерства обороны.

— Весь ядерный арсенал РФ распределяется сразу на три рода войск. А куратор этого всего — так называемое 12 Главное управление Минобороны РФ. Именно оно отвечает за инфраструктуру хранения ядерного оружия и непосредственно за его применение на практике, — отмечает Иван Киричевский.

Эксперты говорят — российское стратегическое ядерное оружие рассредоточено по всему периметру страны. Также его хранят на подводных лодках, место нахождения которых засекречено. Не исключено, что они базируются и в Севастополе.

— Тактическое ядерное оружие может быть где угодно. Если едет установка Искандер по Беларуси или Воронежской области, мы не можем различить, есть ли на ней ядерный заряд. Технически — да, будет какая-то маркировка, но если они захотят это скрыть, то у них это может получиться. Технически это та же ракетная установка. Доставить ее можно разными методами.

Мы знаем, что еще со времен Карибского кризиса на Кубу завозили нестратегические ядерные ракеты под видом зерна или как-то иначе замаскированные. То есть технически она действительно может быть где угодно. Плюс есть самолеты, которые могут нести такие системы. На самом деле любой старт крылатых ракет может нести ядерный боезаряд. Поэтому они очень опасны, — рассказывает Юрий Халавка.

Есть также склады в Калининградской области и база национального уровня в Брянске.

— Есть базы в Сибири, на Урале, европейской части России, в Мурманске наверняка есть. Всюду, где базируются их флоты, есть как минимум ракетные носители. Должны быть возле стратегических аэродромов, таких как Энгельс, — рассказывает Юрий Халавка.

Как ядерное оружие попадает в войска. Кто отдает приказ на применение

Ядерное оружие закреплено за боевым подразделением и хранится на базе национального уровня. При необходимости оно передается на объект базового уровня, где находится в ожидании дальнейших указаний. К тому же храниться оно должно при специальных температурных условиях.

— Ядерная боеголовка может храниться длительное время только в специальном температурном режиме. Такой режим в полевых условиях не обеспечишь. Поэтому даже если бы была команда запустить баллистическую ракету на США, то это слишком сложный комплекс организационных моментов нажатия красной ядерной кнопки. Если бы стала задача прикрутить ядерный боезаряд к ракете Искандер и ударить им по Украине — это, грубо говоря, семь этапов подготовки к такому удару, каждый из которых был бы заметен и, возможно, на каком-то этапе само же дело накрылось бы, — рассказывает Иван Киричевский.

Еще один аспект — это длинная цепь от принятия решения до применения тактического ядерного оружия. Если для стратегических сил ядерного сдерживания от решения до применения фактически отделяет лишь “ядерная кнопка”, то для применения тактического ядерного вооружения необходимо осуществить целый комплекс мероприятий.

— Сначала надо запустить команду на ФСБ, которая обеспечивает контрразведывательный режим хранения ядерных боезарядов. Затем отдельно должна быть спущена команда на министра обороны, начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. А затем — на начальника 12 Главного управления Минобороны РФ.

Дальше начинается самое интересное. Хранилищ ядерного оружия всего 11. Из них 6 — за Уралом. Остальные 5 расположены или непосредственно возле Москвы, или на приграничных с Украиной территориях. Как иллюстрация — в Белгородской области размещался объект 1150. Это название такое. И когда россияне начинают кричать, что что-то упало и принесло “бавовну” на территории Белгородской области, то на самом деле они беспокоятся не за свою энергетическую инфраструктуру, а именно за этот объект 1150.

Получается такая цепь принятия решения: президент РФ — ФСБ — Минобороны РФ — Генштаб РФ — 12 управление Минобороны РФ. Далее спускается приказ непосредственно на базу хранения, и шестой этап — загрузить так называемый спецтранспорт, должна быть колонна грузовиков. А седьмой этап — доставить непосредственно на место расположения, — рассказывает хронологию Иван Киричевский.

Да и выполнить все перечисленные этапы незаметно для разведки — нереально, убеждены эксперты.

— Такие ракеты маркированы иначе. Однако все зависит от того, насколько разведданные будут оперативными, насколько будут проявляться демаскировочные средства. Если перевозят стратегический ядерный заряд вдоль границы, например, эти МиГи, которые сейчас взлетают. Они Кинжалами не стреляют, но взлетают, и у нас всех тревога, потому что они могут потенциально их запустить. Косвенные признаки есть. Сообщения могут быть, но непосредственно скорость этой реакции может быть длинной. Поэтому не стоит игнорировать сигналы тревоги. Нас часто спрашивают: а что делать, когда упала ядерная боеголовка, а ты на улице? Ты не должен быть на улице, когда воздушная тревога. Ты должен быть хотя бы в помещении, — предупреждает Юрий Халавка.

В общем, аналитики предполагают, что шантаж Путина ядерным оружием, вероятно, следует толковать как предупреждение другим странам не усиливать свою поддержку Украины, а не как сигнал о желании применить ядерное оружие.

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