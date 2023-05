Топливные склады, которые РФ обустроила на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных районах, остаются уязвимыми для атак. Из-за ряда недавних инцидентов на нефтебазах агрессору придется корректировать логистические операции.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство обращает внимание на масштабный пожар, вспыхнувший 3 мая на нефтебазе в поселке Волна Краснорадского края РФ, недалеко от Крымского моста.

По данным разведки, пожар, вероятно, возник из-за атаки беспилотника, что соответствует схеме повреждения российских топливных складов с начала года.

В разведке предполагают, что агрессор может усилить меры защиты на базах хранения топлива, как это было в российском Туапсе. Или же РФ может использовать инфраструктуру для хранения топлива в менее опасных регионах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 04 May 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 4, 2023