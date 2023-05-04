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Юлия Соколова, редактор ленты

Из-за “хлопков” на нефтебазах РФ придется корректировать логистику армии – разведка Британии

Вибух у Севастополі 29 квітня 2023

Топливные склады, которые РФ обустроила на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных районах, остаются уязвимыми для атак. Из-за ряда недавних инцидентов на нефтебазах агрессору придется корректировать логистические операции.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство обращает внимание на масштабный пожар, вспыхнувший 3 мая на нефтебазе в поселке Волна Краснорадского края РФ, недалеко от Крымского моста.

По данным разведки, пожар, вероятно, возник из-за атаки беспилотника, что соответствует схеме повреждения российских топливных складов с начала года.

– Топливные склады на оккупированной территории Украины, а также в приграничных районах РФ с Украиной остаются особенно уязвимыми для атак. Нарушение работы сети хранения и распределения топлива, скорее всего, заставит РФ внести коррективы в операции по дозаправке войск, чтобы смягчить последствия таких атак, — отмечается в сообщении.

В разведке предполагают, что агрессор может усилить меры защиты на базах хранения топлива, как это было в российском Туапсе. Или же РФ может использовать инфраструктуру для хранения топлива в менее опасных регионах.

Как известно, 29 апреля вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе. Огонь охватил площадь около 1 тыс. кв. м. Было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тыс. тонн. Нефтепродукты предназначались для Черноморского флота РФ.

В ночь на 3 мая пожар охватил нефтебазу в поселке Волна Краснодарского края РФ. Ей был присвоен наивысший ранг сложности.

А в ночь на 4 мая загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильский Краснодарского края РФ.

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Фото: ГУР Минобороны Украины

Война в Украине, Великобритания, паливо, Разведка, Російська агресія
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