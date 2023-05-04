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В российском Ставрополе горит склад горючего

пожежа Ставрополь

В российском Ставрополе загорелся склад горюче-смазочных материалов. В небо поднимаются облака черного дыма.

МЧС по региону присвоило пожару второй ранг опасности.

Местные СМИ пишут, что на хуторе Ташла, на окраине Ставрополя, горят бочки с мазутом. Площадь пожара 500 кв. м.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Сообщается, что пожар удалось локализовать.

Город Ставрополь находится недалеко от Краснодара.

Пожар в Ставрополе — горит склад горюче-смазочных материалов

Google Maps

Разведка Минобороны Великобритании сообщает, что на оккупированных территориях и в РФ участились случаи пожаров на складах с горючим. Такие базы являются уязвимыми для атак.

Для обеспечения безопасности своих складов россиянам придется корректировать логистические операции.

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Фото: скриншот

Пожар, Россия
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