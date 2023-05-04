В российском Ставрополе горит склад горючего
В российском Ставрополе загорелся склад горюче-смазочных материалов. В небо поднимаются облака черного дыма.
МЧС по региону присвоило пожару второй ранг опасности.
Местные СМИ пишут, что на хуторе Ташла, на окраине Ставрополя, горят бочки с мазутом. Площадь пожара 500 кв. м.
Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Сообщается, что пожар удалось локализовать.
Город Ставрополь находится недалеко от Краснодара.
Разведка Минобороны Великобритании сообщает, что на оккупированных территориях и в РФ участились случаи пожаров на складах с горючим. Такие базы являются уязвимыми для атак.
Для обеспечения безопасности своих складов россиянам придется корректировать логистические операции.
Ранее сообщалось, что в поселке Ильский Краснодарского края возник пожар — горит резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.
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