Диверсии на железной дороге в РФ: британская разведка оценила последствия

Россия не сможет полностью защитить свою обширную железнодорожную сеть от атак и диверсий.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Анализ посвящен недавнему росту количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной. В разведке отмечают, что эти инциденты “связаны с диверсией, совершенной неизвестными лицами”.

По оценке ведомства, подобные аварии почти наверняка спровоцировали кратковременные локальные сбои в российских военных железнодорожных перевозках.

В то же время российские силовики, по мнению разведки, не способны полностью защитить железную дорогу от атак.

– Несмотря на то, что железнодорожные военные бригады РФ способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от атак, — отмечается в анализе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 May 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/8PpwOhroef ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/pUcat51PJa — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 5, 2023

Как известно, 1 мая в Брянской области РФ из-за подрыва железной дороги сошел с путей грузовой поезд, перевозивший топливо и строительные материалы. Из-за инцидента было приостановлено движение поездов по этому участку.

Уже на следующий день инцидент повторился: в Брянской области неизвестные взорвали железную дорогу, по которой шел грузовой поезд с цистернами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.