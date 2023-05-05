Диверсии на железной дороге в РФ: британская разведка оценила последствия
Россия не сможет полностью защитить свою обширную железнодорожную сеть от атак и диверсий.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
Анализ посвящен недавнему росту количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной. В разведке отмечают, что эти инциденты “связаны с диверсией, совершенной неизвестными лицами”.
По оценке ведомства, подобные аварии почти наверняка спровоцировали кратковременные локальные сбои в российских военных железнодорожных перевозках.
В то же время российские силовики, по мнению разведки, не способны полностью защитить железную дорогу от атак.
– Несмотря на то, что железнодорожные военные бригады РФ способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от атак, — отмечается в анализе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 5 May 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 5, 2023
Как известно, 1 мая в Брянской области РФ из-за подрыва железной дороги сошел с путей грузовой поезд, перевозивший топливо и строительные материалы. Из-за инцидента было приостановлено движение поездов по этому участку.
Уже на следующий день инцидент повторился: в Брянской области неизвестные взорвали железную дорогу, по которой шел грузовой поезд с цистернами.