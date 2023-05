Диверсии на железной дороге в РФ: британская разведка оценила последствия

Россия не сможет полностью защитить свою обширную железнодорожную сеть от атак и диверсий.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Анализ посвящен недавнему росту количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной. В разведке отмечают, что эти инциденты “связаны с диверсией, совершенной неизвестными лицами”.

По оценке ведомства, подобные аварии почти наверняка спровоцировали кратковременные локальные сбои в российских военных железнодорожных перевозках.

В то же время российские силовики, по мнению разведки, не способны полностью защитить железную дорогу от атак.

