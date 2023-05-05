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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Краснодарском крае повторно загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае повторно загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае РФ снова пылает Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

По данным пропагандистских СМИ, завод якобы в очередной раз атаковали украинские беспилотники.

Сейчас горят цистерны.

Накануне сообщалось, что в поселке Ильский, который находится в 200 км от Керченского моста, горел резервуар нефтеперерабатывающего завода. Местные СМИ сообщали об атаке “неизвестного беспилотника”.

Фото: скриншот

Пожар, Россия
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