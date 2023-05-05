Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Краснодарском крае повторно загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Краснодарском крае РФ снова пылает Ильский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.
По данным пропагандистских СМИ, завод якобы в очередной раз атаковали украинские беспилотники.
Сейчас горят цистерны.
Накануне сообщалось, что в поселке Ильский, который находится в 200 км от Керченского моста, горел резервуар нефтеперерабатывающего завода. Местные СМИ сообщали об атаке “неизвестного беспилотника”.
Фото: скриншот
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я лежала под двумя кусками бетона! Рассказы тех, кому удалось спастись из разрушенного дома в Умани
ВСУ на левобережье Херсонской области? Эксперты рассказали, как там могут происходить бои
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)