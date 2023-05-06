Задержан подозреваемый в подрыве авто пропагандиста Прилепина

МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву автомобиля пропагандиста Захара Прилепина.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

Как заявили в российском МВД, задержанный по подозрению в причастности к взрыву машины Прилепина ранее был судим. Розыск возможных соучастников подрыва автомобиля продолжается.

Отмечается, что причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания.

Якобы известно о квартире в Подмосковье, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым взорвали машину.

30-летний мужчина, задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля Прилепина, вроде бы является уроженцем Украины, ранее его судили за разбой по сговору группой лиц.

Напомним, что 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi , в котором ехал Захар Прилепин, он “тяжело ранен”.

Фото: скрин с видео из соцсетей

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