Задержан подозреваемый в подрыве авто пропагандиста Прилепина
МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву автомобиля пропагандиста Захара Прилепина.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.
Как заявили в российском МВД, задержанный по подозрению в причастности к взрыву машины Прилепина ранее был судим. Розыск возможных соучастников подрыва автомобиля продолжается.
Отмечается, что причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания.
Якобы известно о квартире в Подмосковье, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым взорвали машину.
30-летний мужчина, задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля Прилепина, вроде бы является уроженцем Украины, ранее его судили за разбой по сговору группой лиц.
Напомним, что 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi , в котором ехал Захар Прилепин, он “тяжело ранен”.
Фото: скрин с видео из соцсетей