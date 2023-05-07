Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
Российский диктатор Владимир Путин болен раком.
Об этом в интервью Yahoo News рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
По его словам, украинская разведка знала о серьезной болезни Путина еще два года назад.
— Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав, — сказал Буданов.
Отметим, что Буданов неоднократно рассказывал о болезни Путина, а также выражал надежду на его скорую смерть еще до окончания войны.
По словам Буданова, российский диктатор имеет нескольких двойников. Также он считает, что после смерти Путина в РФ произойдет трансфер власти.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев