Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина

Российский диктатор Владимир Путин болен раком.

Об этом в интервью Yahoo News рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, украинская разведка знала о серьезной болезни Путина еще два года назад.

— Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав, — сказал Буданов.

Отметим, что Буданов неоднократно рассказывал о болезни Путина, а также выражал надежду на его скорую смерть еще до окончания войны.

По словам Буданова, российский диктатор имеет нескольких двойников. Также он считает, что после смерти Путина в РФ произойдет трансфер власти.

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