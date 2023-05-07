Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Россия
Валентина Чорна, редактор ленты

Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина

Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина

Российский диктатор Владимир Путин болен раком.

Об этом в интервью Yahoo News рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, украинская разведка знала о серьезной болезни Путина еще два года назад.

— Еще в 2021 году было заявление, кажется, мое, что Путин очень болен раком. С тех пор прошло два года, и теперь все начинают говорить, что с ним что-то не так. Время покажет, кто был прав, — сказал Буданов.

Отметим, что Буданов неоднократно рассказывал о болезни Путина, а также выражал надежду на его скорую смерть еще до окончания войны.

По словам Буданова, российский диктатор имеет нескольких двойников. Также он считает, что после смерти Путина в РФ произойдет трансфер власти.

Читайте также
Король голый: в ГУР объяснили, что указывает на наличие у Путина двойников
володимир путін

Война в Украине, Владимир Путин, Кирилл Буданов, хвороба
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне: Зеленский о поставках оружия и поддержке Украины
Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
Путин черпает всю свою легитимность из парада: в Москве с тревогой готовятся к 9 мая
репетиція параду у москві
Как подтвердить профессиональную квалификацию для переселенцев — объяснение Минреинтеграции
Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
Оккупанты эвакуируют представителей “власти” из Запорожской области и массово грабят украинцев — Генштаб
російські окупанти
Катастрофа для РФ происходит сейчас, а худшее еще впереди — Данилов
Олексій Данілов
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Время покажет, кто был прав: Буданов рассказал о смертельной болезни Путина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь