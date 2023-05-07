ФСБ заявила о “попытке удара” по аэродрому с самолетами А-50 в 700 км от Украины

Федеральная служба безопасности РФ якобы ликвидировала попытку нанесения удара по военному аэродрому в центральной России. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление российских силовиков.

В заявлении ФСБ утверждается, что она якобы предупредила “диверсию” на аэродром Северный в Ивановской области РФ с участием дронов.

Объектом якобы были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Аэродром расположен в 250 км к северо-востоку от Москвы и примерно в 700 км от украинской границы.

ФСБ заявила, что ее агенты якобы “сорвали операцию”. Они работали совместно с Министерством внутренних дел России.

Кроме того в ФСБ заявили, что задержали пилота легкомоторного самолета и других членов “диверсионной группы” в Тульской области. Сообщается, что они якобы ранее прибыли из Украины и якобы были завербованы ГУР Минобороны.

Недавно Россия обвиняла Украину в атаке на Кремль, когда два беспилотника слегка повредили куполообразную крышу резиденции диктатора. Более того, Москва гиперболически назвала это “покушением на Путина”.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к этому. Глава государства подчеркнул, что Украина не нападает ни на Путина, ни на Москву. Он добавил, что мы на своей территории и защищаем наши села и города.

Источник : The Guardian

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