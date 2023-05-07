ISW рассказал, почему Пригожин хочет передать ответственность за Бахмут Кадырову, и как это повлияет на бои за город

Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хотят создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны РФ в любых российских неудачах в районе Бахмута.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, Пригожин и Кадыров 6 мая заявили о намерении заменить силы группы Вагнера в Бахмуте 10 мая чеченскими войсками Ахмат.

Главарь вагнеровцев выразил уверенность, что силы Ахмата смогут захватить “оставшиеся 2,5 квадратных километров Бахмута, которые остаются под контролем Украины”.

Аналитики отмечают, что Пригожин и Кадыров, вероятно, имеют целью представить Министерство обороны России и регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в любых неудачах в районе Бахмута.

Решение Пригожина передать ответственность за Бахмут силам своего коллеги-силовика намеренно исключает обычные российские воздушно-десантные войска, которые уже действуют на северном и южном флангах Вагнера вокруг Бахмута.

Также этот шаг отражает постоянное недоверие Пригожина к российскому военному командованию и позиционирует его как “независимого от российского военного истеблишмента” и позволяет сохранить лицо, если силы Вагнера не смогут захватить Бахмут.

Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь выгоду из положительного репутационного эффекта от участия в такой громкой операции, опираясь на личную популярность Пригожина.

— Переход от Вагнера к Ахмату может также создать условия для обвинения МО РФ в будущих неудачах — если ахматовцы столкнутся с теми же трудностями, что и вагнеровцы, и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров могут обвинить МО в том, что оно не смогло должным образом поддержать их усилия, — говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что хотя потенциальное развертывание войск Ахмата в Бахмуте может в определенной степени увеличить российскую боевую мощь, заявления Пригожина и Кадырова значительно преувеличены.

Так, предположение Кадырова о том, что ахматовцы смогут продвинуться и занять Бахмут “за считанные часы”, является “типичным кадыровским хвастовством”, которое игнорирует тактическую ситуацию в городе.

Ранее Россия обстреляла Бахмут Донецкой области фосфорными бомбами, которые запрещены Женевской конвенцией.

Источник : ISW

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