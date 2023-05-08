Россия не способна координировать оборонительные операции на всей линии фронта — ISW

В Институте изучения войны (ISW) считают, что РФ вряд ли может осуществлять согласованную оборонительную кампанию на всей линии фронта. Российское военное командование, похоже, все чаще делегирует ответственность за различные участки фронта в Украине разным российским командующим.

Об этом говорится в отчете аналитиков.

Отмечено, что угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова перебросить свои войска в Бахмут с других участков, возможно, были шантажом российского военного командования для выделения боеприпасов наемникам ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Так, Кадыров опубликовал 6 мая письмо с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать указание министру обороны России Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову разрешить переброску чеченских подразделений Ахмат с “других направлений” на позиции Вагнера.

Вероятно, вывод чеченских сил с других участков фронта представлял риск для российских оборонительных рубежей, на который начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, Шойгу или Путин, похоже, не желали идти.

ISW указывает, что подразделения Ахмата ранее были замечены в районе Белогоровки на линии Сватово-Кременная и в Запорожской области, а их отход с этих позиций мог бы подорвать оборонительные усилия РФ перед контрнаступлением ВСУ. Поэтому Шойгу и Герасимов, лояльные к приказам Путина, могли решить выделить боеприпасы для вагнеровцев по указанию диктатора.

— Очевидно, что успешные совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу свидетельствуют о том, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские войска в Украине, несмотря на то, что он является номинальным командующим всего театра военных действий. Герасимов, вероятно, пытался взять под свой контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023 года, но потерпел неудачу еще до того, как весной потерял благосклонность Путина, — говорится в отчете.

Аналитики считают, что вынужденная необходимость Герасимова договариваться с Пригожиным и Кадыровым свидетельствует о проблемах в системе подчинения, которые существенно влияют на способность российских военных проводить согласованные операции в масштабах всего театра военных действий.

Так, Пригожин и Кадыров, похоже, способны принимать в значительной степени независимые решения в отношении своих сил, однако это явление становится тем более заметным, чем дольше эти силы имеют фактический контроль над определенными участками фронта.

— Уменьшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, охватывающие различные зоны ответственности, — добавляют в Институте.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что Россия будет в панике, когда Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление.

Источник : ISW

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