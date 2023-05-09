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Аналитики ISW рассказали, как Путин хочет использовать парад 9 мая

путін
Фото: Unsplash

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать парад в Москве к 9 мая, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон будут присутствовать на параде в Москве.

Российские пропагандистские издания писали о запланированном визите Джапарова в Москву еще 23 апреля, а о визитах Токаева, Мирзиёева и Рахмона — 8 мая, всего за день до парада.

Пресс-служба Рахмона сначала заявила, что президент будет праздновать в Душанбе, но позже стало известно, что Эмомали Рахмон все же прибыл в Москву на парад.

Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но тот не подтвердил свое присутствие.

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Стоит напомнить, что ни один иностранный лидер не посетил парад победы в Москве в 2022 году. А Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов в своих странах, некоторые ссылались на риски из-за пандемии коронавируса.

Аналитики Института считают, что такое запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их сдержанности относительно прямой и публичной поддержки войны России против Украины.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву на парад 9 мая.

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Источник: ISW
9 Травня, Владимир Путин, Парад, Россия
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