Аналитики ISW рассказали, как Путин хочет использовать парад 9 мая
Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать парад в Москве к 9 мая, чтобы продемонстрировать дальнейшее влияние России в Центральной Азии.
Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Джапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон будут присутствовать на параде в Москве.
Российские пропагандистские издания писали о запланированном визите Джапарова в Москву еще 23 апреля, а о визитах Токаева, Мирзиёева и Рахмона — 8 мая, всего за день до парада.
Пресс-служба Рахмона сначала заявила, что президент будет праздновать в Душанбе, но позже стало известно, что Эмомали Рахмон все же прибыл в Москву на парад.
Путин также пригласил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, но тот не подтвердил свое присутствие.
Стоит напомнить, что ни один иностранный лидер не посетил парад победы в Москве в 2022 году. А Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан не проводили парадов в своих странах, некоторые ссылались на риски из-за пандемии коронавируса.
Аналитики Института считают, что такое запоздалое объявление об участии лидеров стран Центральной Азии, вероятно, свидетельствует об их сдержанности относительно прямой и публичной поддержки войны России против Украины.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент Армении Никол Пашинян также прилетели в Москву на парад 9 мая.
8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.Кристина Гавриш, Юлия Захарченко