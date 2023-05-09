Почти 60 депутатам Думы РФ грозит пожизненное из-за признания “Л/ДНР” – СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательства на еще 59 депутатов российской Думы, которые голосовали за признание “Л/ДНР” и способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.

15 февраля 2022 года эти депутаты проголосовали за постановление об обращении к президенту России с просьбой признать “независимость” временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

21 февраля российский диктатор Владимир Путин подписал соответствующие указы. А на следующий день депутаты Думы поддержали ратификацию “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи” между РФ и “Л/ДНР”.

После этого главари террористических “ЛНР” и “ДНР” обратились к Путину с просьбой оказать им военную помощь в отражении “агрессии”. И уже 24 февраля Россия коварно вторглась на территорию Украины.

В СБУ отмечают, что своими действиями российские депутаты способствовали реализации преступного плана Кремля в попытке захвата нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Обвинительные акты переданы в суд.

Российским депутатам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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