Марта Бондаренко, редактор ленты
Россия может готовить провокации против своих жителей на 9 мая — Генштаб ВСУ
Сегодня, 9 мая, в российских городах запланированы парады ко “дню победы”.
В Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что Россия может готовить провокации против своего же народа, чтобы потом обвинить Украину.
— “Победобесие” России постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения, — отмечают в Генштабе.
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