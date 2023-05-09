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Россия может готовить провокации против своих жителей на 9 мая — Генштаб ВСУ

парад в РФ 9 травня
Фото: Pixabay

Сегодня, 9 мая, в российских городах запланированы парады ко “дню победы”.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждают, что Россия может готовить провокации против своего же народа, чтобы потом обвинить Украину.

— “Победобесие” России постоянно требует новых больших жертв и преступлений, чтобы получить поддержку собственного населения, — отмечают в Генштабе.

Россия
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