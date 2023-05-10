Экономист рассказал, что надо сделать, чтобы перекрыть РФ лазейки для обхода санкций

На днях Еврокомиссия должна собраться для обсуждения 11-го пакета санкций против России. Ранее западные СМИ сообщали, что он будет ограничен расширением черных списков и мерами против обхода уже введенных санкций. Мы пообщались с экономическими экспертами, чтобы выяснить, насколько действенны уже введенные ограничения и что еще надо перекрыть РФ, чтобы ограничить или полностью перекрыть доступ к ракетостроению. Подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Киеве озвучила три ключевых пункта 11-го пакета санкций против России:

уточнение действующих инструментов, добавление большего количества продуктов в запрет ЕС на транзит;

предложение нового инструмента борьбы с обходом санкций;

предложение запретить теневые организации из России и третьих стран, которые намеренно обходят санкции ЕС.

Уже введенные 10 пакетов санкций против РФ серьезно ограничили оккупантам доступ к зарубежному сырью, запчастям и комплектующим, которые могут быть использованы для производства военной техники.

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что ограничения уже “ударили по армии РФ”, потому что оккупантам не хватает техники для ведения войны против Украины. Россия теряет много танков и БМП в боях, а ремонтировать поврежденную технику им нечем. Также она отметила, что ограничение цен на российскую нефть до $60 за баррель превращает ожидаемый профицит бюджета РФ в дефицит.

– Санкции и экспортный контроль заставили Россию обращаться к Ирану и Северной Корее за военным снаряжением и материалами, а США предпринимают шаги по прекращению уклонения от ограничений, – сказала она.

Впрочем, за более чем год войны агрессор научился обходить санкции ЕС и нашел лазейки, с помощью которых продолжает завозить в Россию импортные комплектующие, рассказывает экономист, исполнительный директор ОО Экономический дискуссионный клуб Олег Пендзин.

Он отмечает, что сегодня мы имеем чрезвычайно большой рост так называемого серого импорта в Российскую Федерацию через три страны, с помощью компаний, зарегистрированных в другой юрисдикции, и приводит примеры.

– Мы прекрасно знаем, что производство ракет невозможно без использования компьютерной техники и без достаточного электронного обеспечения российской промышленности. Кыргызстан за 2022 год в 10 раз нарастил закупку компьютерной техники в Европе. Ну и понятно, что все, что они покупают, транзитом идет в Российскую Федерацию. Поэтому на сегодняшний момент значительно обострены вопросы контроля за собственным попаданием на российский рынок техники и товаров государственного двойного использования, что может быть использовано в том числе и в военном производстве, – рассказывает эксперт.

Именно поэтому новый пакет санкций будет посвящен усилению контроля над соблюдением уже введенных ограничений против РФ.

– 11-й пакет санкций будет направлен на очень жесткий контроль, на запрет даже транзита через Российскую Федерацию подсанкционных товаров. Потому что были случаи, когда китайская техника, китайские компьютеры, которые ехали в Европу транзитом через РФ, вдруг терялись на территории России, – отмечает экономист.

В Воздушных силах Украины уже не раз сообщали, что Россия все чаще применяет устаревшие ракеты для атак на Украину, увеличивает интервалы между атаками или чаще применяет беспилотники. Все это говорит о том, что санкции действуют, впрочем, этого недостаточно, чтобы полностью перекрыть России доступ к ракетостроению.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что 11-й пакет ограничений сегодня должен быть четко направлен на контроль за санкциями, и только тогда можно будет говорить о “реальном ограничении объемов производства российских ракет”, которые они потом активно будут использовать в Украине.

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