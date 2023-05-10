Путин забыл вспомнить об избиении своей армии в Украине: как в мире оценили парад к 9 мая в Москве

Подошла к концу так называемая российская версия Дня победы, в который Россия демонстративно пыталась провести военную технику по главной площади Москвы, тем самым показав всем миру свою силу.

Однако, как пишут западные СМИ, не все прошло для Кремля так гладко, при чем как для внутренней аудитории, так и для внешних наблюдателей.

Что писали мировые медиа о параде 9 мая в Москве — читайте на Фактах ICTV.

The Guardian отмечает, что после бурного года боевых действий в российско-украинской войне, на параде 9 мая в Москве Путин повторил свои прошлогодние претензии к Западу, однако не упомянул “избиение его армии за последние 12 месяцев в Украине, о чем свидетельствовал сокращенный военный парад, последовавший за его речью”.

Также британское издание отмечает, что в преддверии торжеств министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что в параде примут участие 125 единиц военной техники и 10 000 человек личного состава. Но в день парада в параде участвовали 8000 солдат, что является самым низким показателем с 2008 года, а на Красной площади аналитики насчитали всего 51 единицу военной техники, что менее чем в два раза меньше, чем годом ранее.

Также, как и другие издания, The Guardian указывает на единственный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который “неловко возглавлял обычно долгожданную автомобильную часть мероприятия”.

Издание отмечает, что при всех своих визуальных недостатках, парад все же предоставил Кремлю возможность продемонстрировать свою способность привлекать иностранных гостей в условиях западной изоляции. Именно поэтому рядом с Путиным в этому году сидели главы пяти государств Центральной Азии.

— Но помимо этой символической демонстрации, Кремль в этот день не смог представить своему населению ощутимую военную победу в Украине, — пишет The Guardian.

Издание The New York Times отмечает, что, традиционно, парад Победы в Москве представляет собой грандиозное зрелище, демонстрирующее военную мощь России.

— В этом году, однако, многого не хватало. Впервые за многие годы только один советский танк Т-34 — символ победы СССР над нацистской Германией — пересек площадь, — пишет издание.

По мнению NYT, сокращение парада, по-видимому, отражает трудности России в оснащении своих войск, воюющих в Украине, особенно в то время, когда Киев ведет подготовку к ожидаемому контрнаступлению, целью которого будет прорыв укрепленных оборонительных линий Москвы.

Газета называет это возможным ответом на критику со стороны некоторых российских активистов и блогеров, поддерживающих вторжение РФ в Украину, которые поставили под сомнение необходимость масштабной символической демонстрации военной техники в то время, когда многие российские военные подразделения испытывают нехватку необходимого оружия и материалов.

NYT указывает, что в этом году, в отличие от предыдущего, ежегодное авиашоу было полностью отменено без объяснения причин. В прошлом году оно также было отменено, якобы из-за погоды.

К слову, CNN указывает, что прогноз погоды на 9 мая в этом году показывал, что небо будет относительно ясным.

Касательно речи Владимира Путина, то в этом году он заявил, что против России была “развязана война” Западом, а западные элиты были сравнены с нацистами, целью которых, по словам главы Кремля, является “распад и уничтожение” России.

Как отмечает Голос Америки, российский президент далеко не первый агрессор, который тщится выставить себе жертвой.

Как считает член российского федерального Политсовета Партии народной свободы, правозащитница Наталья Пелевина, речь Путина в этом году “совершенно пустая” и представляет собой повторение давно существующих в пропагандистском поле РФ нарративов. По ее оценке, ни один из изложенных российским президентом тезисов не выдерживает ни малейшей критики.

— Заявление о том, что войну в Украине развязала не Россия, а некий “коллективный Запад”, на котором якобы и лежит вся вина, просто не укладывается ни в какие ворота, – добавила она в комментарии для Русской службы Голоса Америки. – То же самое можно сказать и про то, что “западные элиты – сплошь фашисты”, от которых России приходится фактически обороняться… Это абсолютный нонсенс, что, похоже, никого во власти не волнует. Они продолжают это повторять раз за разом, не обращая внимания, что над ними откровенно смеются.

Голос Америки отмечает, что в этом году Путин не оригинален даже на фоне своего окружения из Кремля. Как указывает издание, отрицать очевидное уже давно в порядке вещей для российских официальных лиц, как, к примеру, ранее это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который публично отрицал, что Россия совершила нападения на Украину.

Фото: сайт президента Росії

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