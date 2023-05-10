РФ обеспечила себе живой щит: Юсов о визите иностранных лидеров на парад в Москву

Россия пригласила лидеров ряда государств на парад в Москве 9 мая, чтобы обеспечить себе живой щит.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, если бы Украина хотела что-то сделать в Москве 9 мая, то “это бы точно увидели”. Но целями нашей страны являются военные объекты, а не пропагандистские мероприятия.

Юсов подчеркнул, что вчера мир увидел “парад победы” без победы, поскольку никаких целей из тех, которые озвучивало руководство РФ, достигнуто не было.

— Главная опасность для жителей РФ исходила, собственно, от их же режима. Враг всегда готовит несколько сценариев для реализации, и один сценарий был, в том числе, провокации против собственного населения. Кроме того, живым щитом они обеспечили Красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать. Поэтому сценарий выбрали другой, — сказал представитель ГУР.

Напомним, что парад в Москве на Красной площади 9 мая посетили лидеры Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, а также самопровозглашенный президент Беларуси.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.