РФ обеспечила себе живой щит: Юсов о визите иностранных лидеров на парад в Москву
Россия пригласила лидеров ряда государств на парад в Москве 9 мая, чтобы обеспечить себе живой щит.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, если бы Украина хотела что-то сделать в Москве 9 мая, то “это бы точно увидели”. Но целями нашей страны являются военные объекты, а не пропагандистские мероприятия.
Юсов подчеркнул, что вчера мир увидел “парад победы” без победы, поскольку никаких целей из тех, которые озвучивало руководство РФ, достигнуто не было.
— Главная опасность для жителей РФ исходила, собственно, от их же режима. Враг всегда готовит несколько сценариев для реализации, и один сценарий был, в том числе, провокации против собственного населения. Кроме того, живым щитом они обеспечили Красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать. Поэтому сценарий выбрали другой, — сказал представитель ГУР.
Напомним, что парад в Москве на Красной площади 9 мая посетили лидеры Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, а также самопровозглашенный президент Беларуси.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников