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Только в апреле Минобороны РФ завербовало на войну до 10 тысяч зэков – разведка Британии

Только в апреле Минобороны РФ завербовало на войну до 10 тысяч зэков – разведка Британии
Фото: Getty Images

С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки заключенных для участия в войне против Украины. Вероятно, только в апреле было привлечено до 10 тысяч зэков.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Указано, что с лета 2022 года заключенные были основным источником новых наемников для ЧВК Вагнера. Однако вагнеровцы, наверное, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе в феврале этого года из-за обострения публичной вражды с Минобороны РФ.

— Кампания Минобороны России по вербовке заключенных является частью более широких и интенсивных усилий российских военных по увеличению численности армии. Это помогает избежать введения новой обязательной мобилизации, которая была бы очень непопулярна среди российского населения, — заключают британцы.

Ранее в НАТО сообщили, что РФ попытается мобилизовать больше россиян для войны против Украины.

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