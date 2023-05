Только в апреле Минобороны РФ завербовало на войну до 10 тысяч зэков – разведка Британии

С начала 2023 года Минобороны России активизировало схему вербовки заключенных для участия в войне против Украины. Вероятно, только в апреле было привлечено до 10 тысяч зэков.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Указано, что с лета 2022 года заключенные были основным источником новых наемников для ЧВК Вагнера. Однако вагнеровцы, наверное, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе в феврале этого года из-за обострения публичной вражды с Минобороны РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 11 May 2023.

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 11, 2023