Никто не желает брать ответственность: Юсов о причинах конфликта Шойгу и Пригожина

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали конфликт между главарями оккупантов.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, такая атмосфера в государстве-агрессоре свидетельствует о его неизбежном поражении.

— Публичные конфликты между владельцем так называемой ЧВК Вагнера Пригожиным, министром обороны государства-агрессора Шойгу и главой Генштаба армии РФ Герасимовым свидетельствуют об их страхе ответственности за неизбежное геополитическое поражение Московии, — сказал он в эфире телемарафона Единые новости.

Он добавил, что одиозные главари российских оккупационных сил сейчас находятся в стрессе и смятении, вызванных неопределенностью их будущего после устранения российского диктатора Владимира Путина и окончательного поражения России в войне.

Юсов считает, что никто из этой троицы не желает брать не себя ответственность.

— Именно поэтому они начали поиск крайних. Вот сейчас Шойгу, Герасимов и Пригожин между собой определяют, кто же будет виноват, — подытожил он.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Пригожин мог прекратить шантажировать Минобороны России после того, как из ведомства поступили встречные угрозы. Именно поэтому он передумал выводить 10 мая своих боевиков из Бахмута Донецкой области.

Аналитики считают, что на его угрозы вывести боевиков, если ему не предоставят боеприпасы, в Минобороны РФ пригрозили государственной изменой.

Источник : ГУР

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