Маловероятно, что РФ сможет эффективно координировать свои войска в Украине — британская разведка

Российская армия испытывает нехватку опытных военных. Маловероятно, что РФ сможет эффективно координировать широкомасштабные военные действия на всей линии фронта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Указано, что на бумаге российская объединенная группировка войск в Украине организована так же, как 446 дней назад. Вероятно, она все еще состоит из более 200 тыс. военных, организованных в около 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

Оккупанты по-прежнему испытывают сложности с ограниченной свободой проведения воздушных операций.

В то же время в феврале 2022 года российские войска состояли из профессиональных солдат, были в основном оснащены современной техникой и регулярно проходили обучение.

— Сейчас российские силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше полагаются на устаревшее оборудование, при этом многие подразделения сильно недоукомплектованы. Обычно они проводят лишь очень простые пехотные операции, — пишут в оборонном ведомстве.

Британская разведка добавляет, что вряд ли нынешняя группировка российских войск смогла создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на новые операционные вызовы. Маловероятно, что эта организация сможет эффективно координировать широкомасштабные военные действия вдоль 1200-километровой линии фронта в условиях стресса.

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